SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MajuBotic
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic

Noor Nasrul Md Noor
0 avis
Fiabilité
102 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2023 731%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 259
Bénéfice trades:
2 051 (62.93%)
Perte trades:
1 208 (37.07%)
Meilleure transaction:
694.54 USD
Pire transaction:
-1 230.82 USD
Bénéfice brut:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Perte brute:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (17 668.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 668.51 USD (65)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.43%
Charge de dépôt maximale:
20.67%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
1 653 (50.72%)
Courts trades:
1 606 (49.28%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
94.12 USD
Perte moyenne:
-153.11 USD
Pertes consécutives maximales:
134 (-22 519.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 519.26 USD (134)
Croissance mensuelle:
-8.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41 340.82 USD
Maximal:
54 389.64 USD (126.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.09% (54 389.64 USD)
Par fonds propres:
59.98% (48 167.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 763
GBPUSD 756
NZDUSD 739
AUDUSD 673
NZDCAD 113
USDJPY 112
AUDCAD 89
USDCAD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 21K
GBPUSD -56
NZDUSD -13K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD -1.1K
USDJPY 2K
AUDCAD -777
USDCAD -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 115K
GBPUSD 14K
NZDUSD -25K
AUDUSD 15K
NZDCAD -18K
USDJPY 19K
AUDCAD -13K
USDCAD -15K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +694.54 USD
Pire transaction: -1 231 USD
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 134
Bénéfice consécutif maximal: +17 668.51 USD
Perte consécutive maximale: -22 519.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 14
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FPMarketsLLC-Live4
0.12 × 485
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
FusionMarkets-Demo
0.21 × 330
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Exness-Real16
1.57 × 185
Axi-US02-Live
1.72 × 4016
Exness-Real2
1.74 × 524
26 plus...
Drawdown error.
Aucun avis
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 07:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MajuBotic
75 USD par mois
731%
0
0
USD
77K
USD
102
98%
3 259
62%
98%
1.04
2.48
USD
98%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.