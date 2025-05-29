- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 259
Bénéfice trades:
2 051 (62.93%)
Perte trades:
1 208 (37.07%)
Meilleure transaction:
694.54 USD
Pire transaction:
-1 230.82 USD
Bénéfice brut:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Perte brute:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (17 668.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 668.51 USD (65)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.43%
Charge de dépôt maximale:
20.67%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
1 653 (50.72%)
Courts trades:
1 606 (49.28%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
2.48 USD
Bénéfice moyen:
94.12 USD
Perte moyenne:
-153.11 USD
Pertes consécutives maximales:
134 (-22 519.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 519.26 USD (134)
Croissance mensuelle:
-8.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41 340.82 USD
Maximal:
54 389.64 USD (126.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.09% (54 389.64 USD)
Par fonds propres:
59.98% (48 167.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|756
|NZDUSD
|739
|AUDUSD
|673
|NZDCAD
|113
|USDJPY
|112
|AUDCAD
|89
|USDCAD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-56
|NZDUSD
|-13K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCAD
|-1.1K
|USDJPY
|2K
|AUDCAD
|-777
|USDCAD
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|115K
|GBPUSD
|14K
|NZDUSD
|-25K
|AUDUSD
|15K
|NZDCAD
|-18K
|USDJPY
|19K
|AUDCAD
|-13K
|USDCAD
|-15K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +694.54 USD
Pire transaction: -1 231 USD
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 134
Bénéfice consécutif maximal: +17 668.51 USD
Perte consécutive maximale: -22 519.26 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.12 × 485
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 330
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
|
Axi-US02-Live
|1.72 × 4016
|
Exness-Real2
|1.74 × 524
26 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Drawdown error.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
75 USD par mois
731%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
102
98%
3 259
62%
98%
1.04
2.48
USD
USD
98%
1:500