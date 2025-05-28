SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Weekly Candle Swing
Flavio Braga Fracalossi

Weekly Candle Swing

Flavio Braga Fracalossi
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
432
Kârla kapanan işlemler:
223 (51.62%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (48.38%)
En iyi işlem:
12.83 USD
En kötü işlem:
-21.03 USD
Brüt kâr:
548.43 USD (63 732 pips)
Brüt zarar:
-475.70 USD (57 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.38 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
89.15%
Maks. mevduat yükü:
20.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
205 (47.45%)
Satış işlemleri:
227 (52.55%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-2.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-53.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.34 USD (10)
Aylık büyüme:
30.48%
Yıllık tahmin:
369.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.27 USD
Maksimum:
81.05 USD (30.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.02% (81.05 USD)
Varlığa göre:
25.65% (68.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 40
USDCHF 32
EURCAD 31
NZDUSD 31
GBPUSD 28
EURUSD 28
AUDNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 20
CHFJPY 20
NZDCAD 18
EURNZD 16
CADCHF 15
USDCAD 15
AUDUSD 15
AUDCAD 13
EURCHF 13
GBPCAD 11
GBPCHF 9
USDJPY 7
EURGBP 7
GBPNZD 6
EURJPY 5
GBPJPY 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDHKD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -14
USDCHF 12
EURCAD 32
NZDUSD -22
GBPUSD 11
EURUSD 2
AUDNZD -3
NZDCHF -13
GBPAUD -12
CHFJPY -22
NZDCAD 11
EURNZD 4
CADCHF 15
USDCAD 7
AUDUSD 22
AUDCAD 13
EURCHF 12
GBPCAD 17
GBPCHF 17
USDJPY 6
EURGBP -9
GBPNZD -16
EURJPY 0
GBPJPY -1
NZDJPY 1
AUDJPY -3
USDHKD 0
AUDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -2.1K
USDCHF 693
EURCAD 4.5K
NZDUSD -2K
GBPUSD 1.1K
EURUSD 82
AUDNZD -364
NZDCHF -1.1K
GBPAUD -1.8K
CHFJPY -2.7K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 569
CADCHF 1.1K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.3K
AUDCAD 1.8K
EURCHF 926
GBPCAD 2.5K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 914
EURGBP -645
GBPNZD -2.7K
EURJPY 74
GBPJPY -53
NZDJPY 122
AUDJPY -422
USDHKD -62
AUDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.83 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +18.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Signals based on weekly candles and refined by the daily candle. Low-risk losses with substantial gains on successful trades. Few entries and long-term operations. Safe and tested.


İnceleme yok
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Weekly Candle Swing
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
284
USD
20
0%
432
51%
89%
1.15
0.17
USD
30%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.