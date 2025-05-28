- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
432
Profit Trade:
223 (51.62%)
Loss Trade:
209 (48.38%)
Best Trade:
12.83 USD
Worst Trade:
-21.03 USD
Profitto lordo:
548.43 USD (63 732 pips)
Perdita lorda:
-475.70 USD (57 017 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (18.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
89.15%
Massimo carico di deposito:
20.60%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
205 (47.45%)
Short Trade:
227 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-53.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.34 USD (10)
Crescita mensile:
30.48%
Previsione annuale:
369.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.27 USD
Massimale:
81.05 USD (30.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.02% (81.05 USD)
Per equità:
25.65% (68.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|40
|USDCHF
|32
|EURCAD
|31
|NZDUSD
|31
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|28
|AUDNZD
|23
|NZDCHF
|20
|GBPAUD
|20
|CHFJPY
|20
|NZDCAD
|18
|EURNZD
|16
|CADCHF
|15
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|15
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|13
|GBPCAD
|11
|GBPCHF
|9
|USDJPY
|7
|EURGBP
|7
|GBPNZD
|6
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDHKD
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|-14
|USDCHF
|12
|EURCAD
|32
|NZDUSD
|-22
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|2
|AUDNZD
|-3
|NZDCHF
|-13
|GBPAUD
|-12
|CHFJPY
|-22
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|4
|CADCHF
|15
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|22
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|12
|GBPCAD
|17
|GBPCHF
|17
|USDJPY
|6
|EURGBP
|-9
|GBPNZD
|-16
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|-3
|USDHKD
|0
|AUDCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-2.1K
|USDCHF
|693
|EURCAD
|4.5K
|NZDUSD
|-2K
|GBPUSD
|1.1K
|EURUSD
|82
|AUDNZD
|-364
|NZDCHF
|-1.1K
|GBPAUD
|-1.8K
|CHFJPY
|-2.7K
|NZDCAD
|1.5K
|EURNZD
|569
|CADCHF
|1.1K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|2.3K
|AUDCAD
|1.8K
|EURCHF
|926
|GBPCAD
|2.5K
|GBPCHF
|1.3K
|USDJPY
|914
|EURGBP
|-645
|GBPNZD
|-2.7K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-53
|NZDJPY
|122
|AUDJPY
|-422
|USDHKD
|-62
|AUDCHF
|236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.83 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +18.34 USD
Massima perdita consecutiva: -53.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Signals based on weekly candles and refined by the daily candle. Low-risk losses with substantial gains on successful trades. Few entries and long-term operations. Safe and tested.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
284
USD
USD
20
0%
432
51%
89%
1.15
0.17
USD
USD
30%
1:500