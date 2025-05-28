SegnaliSezioni
Weekly Candle Swing
Flavio Braga Fracalossi

Weekly Candle Swing

Flavio Braga Fracalossi
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
432
Profit Trade:
223 (51.62%)
Loss Trade:
209 (48.38%)
Best Trade:
12.83 USD
Worst Trade:
-21.03 USD
Profitto lordo:
548.43 USD (63 732 pips)
Perdita lorda:
-475.70 USD (57 017 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (18.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
89.15%
Massimo carico di deposito:
20.60%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
205 (47.45%)
Short Trade:
227 (52.55%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-53.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.34 USD (10)
Crescita mensile:
30.48%
Previsione annuale:
369.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.27 USD
Massimale:
81.05 USD (30.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.02% (81.05 USD)
Per equità:
25.65% (68.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 40
USDCHF 32
EURCAD 31
NZDUSD 31
GBPUSD 28
EURUSD 28
AUDNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 20
CHFJPY 20
NZDCAD 18
EURNZD 16
CADCHF 15
USDCAD 15
AUDUSD 15
AUDCAD 13
EURCHF 13
GBPCAD 11
GBPCHF 9
USDJPY 7
EURGBP 7
GBPNZD 6
EURJPY 5
GBPJPY 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDHKD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -14
USDCHF 12
EURCAD 32
NZDUSD -22
GBPUSD 11
EURUSD 2
AUDNZD -3
NZDCHF -13
GBPAUD -12
CHFJPY -22
NZDCAD 11
EURNZD 4
CADCHF 15
USDCAD 7
AUDUSD 22
AUDCAD 13
EURCHF 12
GBPCAD 17
GBPCHF 17
USDJPY 6
EURGBP -9
GBPNZD -16
EURJPY 0
GBPJPY -1
NZDJPY 1
AUDJPY -3
USDHKD 0
AUDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -2.1K
USDCHF 693
EURCAD 4.5K
NZDUSD -2K
GBPUSD 1.1K
EURUSD 82
AUDNZD -364
NZDCHF -1.1K
GBPAUD -1.8K
CHFJPY -2.7K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 569
CADCHF 1.1K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.3K
AUDCAD 1.8K
EURCHF 926
GBPCAD 2.5K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 914
EURGBP -645
GBPNZD -2.7K
EURJPY 74
GBPJPY -53
NZDJPY 122
AUDJPY -422
USDHKD -62
AUDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.83 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +18.34 USD
Massima perdita consecutiva: -53.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signals based on weekly candles and refined by the daily candle. Low-risk losses with substantial gains on successful trades. Few entries and long-term operations. Safe and tested.


Non ci sono recensioni
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Weekly Candle Swing
30USD al mese
34%
0
0
USD
284
USD
20
0%
432
51%
89%
1.15
0.17
USD
30%
1:500
Copia

