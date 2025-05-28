SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Weekly Candle Swing
Flavio Braga Fracalossi

Weekly Candle Swing

Flavio Braga Fracalossi
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
432
Bénéfice trades:
223 (51.62%)
Perte trades:
209 (48.38%)
Meilleure transaction:
12.83 USD
Pire transaction:
-21.03 USD
Bénéfice brut:
548.43 USD (63 732 pips)
Perte brute:
-475.70 USD (57 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (18.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
89.15%
Charge de dépôt maximale:
20.60%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
205 (47.45%)
Courts trades:
227 (52.55%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
2.46 USD
Perte moyenne:
-2.28 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-53.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-53.34 USD (10)
Croissance mensuelle:
30.48%
Prévision annuelle:
369.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.27 USD
Maximal:
81.05 USD (30.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.02% (81.05 USD)
Par fonds propres:
25.65% (68.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 40
USDCHF 32
EURCAD 31
NZDUSD 31
GBPUSD 28
EURUSD 28
AUDNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 20
CHFJPY 20
NZDCAD 18
EURNZD 16
CADCHF 15
USDCAD 15
AUDUSD 15
AUDCAD 13
EURCHF 13
GBPCAD 11
GBPCHF 9
USDJPY 7
EURGBP 7
GBPNZD 6
EURJPY 5
GBPJPY 3
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDHKD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -14
USDCHF 12
EURCAD 32
NZDUSD -22
GBPUSD 11
EURUSD 2
AUDNZD -3
NZDCHF -13
GBPAUD -12
CHFJPY -22
NZDCAD 11
EURNZD 4
CADCHF 15
USDCAD 7
AUDUSD 22
AUDCAD 13
EURCHF 12
GBPCAD 17
GBPCHF 17
USDJPY 6
EURGBP -9
GBPNZD -16
EURJPY 0
GBPJPY -1
NZDJPY 1
AUDJPY -3
USDHKD 0
AUDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -2.1K
USDCHF 693
EURCAD 4.5K
NZDUSD -2K
GBPUSD 1.1K
EURUSD 82
AUDNZD -364
NZDCHF -1.1K
GBPAUD -1.8K
CHFJPY -2.7K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 569
CADCHF 1.1K
USDCAD 1K
AUDUSD 2.3K
AUDCAD 1.8K
EURCHF 926
GBPCAD 2.5K
GBPCHF 1.3K
USDJPY 914
EURGBP -645
GBPNZD -2.7K
EURJPY 74
GBPJPY -53
NZDJPY 122
AUDJPY -422
USDHKD -62
AUDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.83 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +18.34 USD
Perte consécutive maximale: -53.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-Live29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signals based on weekly candles and refined by the daily candle. Low-risk losses with substantial gains on successful trades. Few entries and long-term operations. Safe and tested.


Aucun avis
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 14:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 07:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 16:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 11:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.28 23:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Weekly Candle Swing
30 USD par mois
34%
0
0
USD
284
USD
20
0%
432
51%
89%
1.15
0.17
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.