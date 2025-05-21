SinyallerBölümler
Jerry Lawrence Anyau

Anakapaifx Milion Moves EA Acc 1

Jerry Lawrence Anyau
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
2 015.40 USD
En kötü işlem:
-1 222.40 USD
Brüt kâr:
10 582.40 USD (45 615 pips)
Brüt zarar:
-5 205.47 USD (20 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (4 954.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 954.00 USD (15)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
33.28%
Maks. mevduat yükü:
18.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
29 (93.55%)
Satış işlemleri:
2 (6.45%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
173.45 USD
Ortalama kâr:
460.10 USD
Ortalama zarar:
-650.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3 443.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 443.40 USD (4)
Aylık büyüme:
-44.63%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 443.40 USD (35.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.53% (3 443.40 USD)
Varlığa göre:
41.33% (1 160.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
archived 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5K
archived 420
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 015.40 USD
En kötü işlem: -1 222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 954.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 443.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
MİLYON HAREKET EA


ÇİFT: ALTIN

ZAMAN ARALIĞI: 1S

ASGARİ SERMAYE: 200$


TİCARET TÜRÜ: 1:3 risk ödüllü Tek Ticaret. SALINTI.


KOPYALAMA TİCARETİ İÇİN:

ASGARİ SERMAYE BAŞLANGIÇ: 1000$


TAM SÜRÜMÜ SATIN ALMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ GELİŞTİRİCİYLE İLETİŞİME GEÇİN:


Geliştirici:  Anakapaifx



