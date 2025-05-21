- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
2 015.40 USD
En kötü işlem:
-1 222.40 USD
Brüt kâr:
10 582.40 USD (45 615 pips)
Brüt zarar:
-5 205.47 USD (20 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (4 954.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 954.00 USD (15)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
33.28%
Maks. mevduat yükü:
18.75%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
29 (93.55%)
Satış işlemleri:
2 (6.45%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
173.45 USD
Ortalama kâr:
460.10 USD
Ortalama zarar:
-650.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3 443.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 443.40 USD (4)
Aylık büyüme:
-44.63%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 443.40 USD (35.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.53% (3 443.40 USD)
Varlığa göre:
41.33% (1 160.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|archived
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5K
|archived
|420
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 015.40 USD
En kötü işlem: -1 222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 954.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 443.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
MİLYON HAREKET EA
ÇİFT: ALTIN
ZAMAN ARALIĞI: 1S
ASGARİ SERMAYE: 200$
TİCARET TÜRÜ: 1:3 risk ödüllü Tek Ticaret. SALINTI.
KOPYALAMA TİCARETİ İÇİN:
ASGARİ SERMAYE BAŞLANGIÇ: 1000$
TAM SÜRÜMÜ SATIN ALMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ GELİŞTİRİCİYLE İLETİŞİME GEÇİN:
Geliştirici: Anakapaifx
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 120 USD
-44%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
28
87%
31
74%
33%
2.03
173.45
USD
USD
75%
1:500