Jerry Lawrence Anyau

Anakapaifx Milion Moves EA Acc 1

Jerry Lawrence Anyau
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 120 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
23 (74.19%)
Loss Trade:
8 (25.81%)
Best Trade:
2 015.40 USD
Worst Trade:
-1 222.40 USD
Profitto lordo:
10 582.40 USD (45 615 pips)
Perdita lorda:
-5 205.47 USD (20 836 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 954.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 954.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
33.28%
Massimo carico di deposito:
17.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
29 (93.55%)
Short Trade:
2 (6.45%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
173.45 USD
Profitto medio:
460.10 USD
Perdita media:
-650.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3 443.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 443.40 USD (4)
Crescita mensile:
-44.63%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 443.40 USD (35.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.53% (3 443.40 USD)
Per equità:
41.33% (1 160.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
archived 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5K
archived 420
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 015.40 USD
Worst Trade: -1 222 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 954.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 443.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
MILIONI DI MOVIMENTI EA

COPPIA: ORO

TEMPO DI OPERAZIONE: 1 ORA

CAPITALE MINIMO: $200

TIPO DI TRADING: Singola operazione con rapporto rischio/rendimento di 1:3. SWING.

PER IL COPY TRADING:

CAPITALE MINIMO DI PARTENZA: $1000

PER ACQUISTARE LA VERSIONE COMPLETA, CONTATTARE LO SVILUPPATORE SOTTOSTANTE:

Sviluppatore: Anakapaifx




Non ci sono recensioni
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 14:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 20:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 19:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 17:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 23:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.02 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
