- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
23 (74.19%)
Loss Trade:
8 (25.81%)
Best Trade:
2 015.40 USD
Worst Trade:
-1 222.40 USD
Profitto lordo:
10 582.40 USD (45 615 pips)
Perdita lorda:
-5 205.47 USD (20 836 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 954.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 954.00 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
33.28%
Massimo carico di deposito:
17.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
29 (93.55%)
Short Trade:
2 (6.45%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
173.45 USD
Profitto medio:
460.10 USD
Perdita media:
-650.68 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3 443.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 443.40 USD (4)
Crescita mensile:
-44.63%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 443.40 USD (35.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.53% (3 443.40 USD)
Per equità:
41.33% (1 160.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|archived
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5K
|archived
|420
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|archived
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 015.40 USD
Worst Trade: -1 222 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 954.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 443.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
MILIONI DI MOVIMENTI EA
COPPIA: ORO
TEMPO DI OPERAZIONE: 1 ORA
CAPITALE MINIMO: $200
TIPO DI TRADING: Singola operazione con rapporto rischio/rendimento di 1:3. SWING.
PER IL COPY TRADING:
CAPITALE MINIMO DI PARTENZA: $1000
PER ACQUISTARE LA VERSIONE COMPLETA, CONTATTARE LO SVILUPPATORE SOTTOSTANTE:
Sviluppatore: Anakapaifx
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
120USD al mese
-44%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
28
87%
31
74%
33%
2.03
173.45
USD
USD
75%
1:500