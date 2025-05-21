SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Anakapaifx Milion Moves EA Acc 1
Jerry Lawrence Anyau

Anakapaifx Milion Moves EA Acc 1

Jerry Lawrence Anyau
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 120 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
23 (74.19%)
Perte trades:
8 (25.81%)
Meilleure transaction:
2 015.40 USD
Pire transaction:
-1 222.40 USD
Bénéfice brut:
10 582.40 USD (45 615 pips)
Perte brute:
-5 205.47 USD (20 836 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (4 954.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 954.00 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
33.28%
Charge de dépôt maximale:
18.75%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
29 (93.55%)
Courts trades:
2 (6.45%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
173.45 USD
Bénéfice moyen:
460.10 USD
Perte moyenne:
-650.68 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-3 443.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 443.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
-44.63%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 443.40 USD (35.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.53% (3 443.40 USD)
Par fonds propres:
41.33% (1 160.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 27
archived 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5K
archived 420
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 015.40 USD
Pire transaction: -1 222 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 954.00 USD
Perte consécutive maximale: -3 443.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

MILLION DE TRANSACTIONS EA


PAIRE : OR

DÉLAI : 1 H

CAPITAL MINIMUM : 200 $


TYPE DE TRADING : Transaction unique avec un rapport risque/récompense de 1:3. SWING.


TRADING PAR COPIE :

CAPITAL MINIMUM DE DÉPART : 1 000 $


ACHETER LA VERSION COMPLÈTE, VEUILLEZ CONTACTER LE DÉVELOPPEUR CI-DESSOUS :

Développeur : Anakapaifx



Aucun avis
2025.11.06 15:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 14:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 20:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 19:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.30 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.25 17:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.04 23:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.02 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Anakapaifx Milion Moves EA Acc 1
120 USD par mois
-44%
0
0
USD
1.2K
USD
28
87%
31
74%
33%
2.03
173.45
USD
75%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.