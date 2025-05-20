SinyallerBölümler
Rua Jacson

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
1 / 1.7K USD
büyüme başlangıcı: 2025 598%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 895
Kârla kapanan işlemler:
1 404 (74.08%)
Zararla kapanan işlemler:
491 (25.91%)
En iyi işlem:
847.38 USD
En kötü işlem:
-508.79 USD
Brüt kâr:
26 815.07 USD (285 486 pips)
Brüt zarar:
-15 502.17 USD (318 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (66.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 059.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.17
Alış işlemleri:
996 (52.56%)
Satış işlemleri:
899 (47.44%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
5.97 USD
Ortalama kâr:
19.10 USD
Ortalama zarar:
-31.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-260.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 811.30 USD (7)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
131.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 188.50 USD (72.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.53% (2 188.50 USD)
Varlığa göre:
45.11% (7 897.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 1189
EURUSDf 335
NZDCADf 138
EURGBPf 101
AUDNZDf 74
GBPNZDf 56
XAUUSDf 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 5.7K
EURUSDf 4K
NZDCADf 885
EURGBPf 469
AUDNZDf 114
GBPNZDf 176
XAUUSDf -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 46K
EURUSDf -102K
NZDCADf 16K
EURGBPf 2.6K
AUDNZDf 399
GBPNZDf 4.7K
XAUUSDf -204
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +847.38 USD
En kötü işlem: -509 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +66.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -260.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Rua Jacson

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas.
Total number of setups for the account is 8. With different currency pairs running is 4 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.


Bot Symol_Timeframe Profit/DD Year % Balance
For Bot		 Profit
For Year		 Usd Use
For Bot
RuaNinja2.0
Audcad_Buy_M1
50%
21.0%
10.50%
4200
RuaNinja2.1
Audcad_Sell_M1
100%
17.0%
17.00%
3400
RuaNinja2.1
EU_Buy_M1
60%
20.0%
12.00%
4000
RuaNinja2.1
EU_Sell_M1
70%
13.0%
9.10%
2600
Rua_KatePham
Audcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_KatePham
Nzdcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_Midas
Audcad_M5
100%
13.0%
13.00%
2600
Rua_Midas
EG_M5
50%
23.0%
11.50%
4600


