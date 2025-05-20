- Büyüme
İşlemler:
1 895
Kârla kapanan işlemler:
1 404 (74.08%)
Zararla kapanan işlemler:
491 (25.91%)
En iyi işlem:
847.38 USD
En kötü işlem:
-508.79 USD
Brüt kâr:
26 815.07 USD (285 486 pips)
Brüt zarar:
-15 502.17 USD (318 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (66.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 059.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.17
Alış işlemleri:
996 (52.56%)
Satış işlemleri:
899 (47.44%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
5.97 USD
Ortalama kâr:
19.10 USD
Ortalama zarar:
-31.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-260.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 811.30 USD (7)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
131.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 188.50 USD (72.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.53% (2 188.50 USD)
Varlığa göre:
45.11% (7 897.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1189
|EURUSDf
|335
|NZDCADf
|138
|EURGBPf
|101
|AUDNZDf
|74
|GBPNZDf
|56
|XAUUSDf
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADf
|5.7K
|EURUSDf
|4K
|NZDCADf
|885
|EURGBPf
|469
|AUDNZDf
|114
|GBPNZDf
|176
|XAUUSDf
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADf
|46K
|EURUSDf
|-102K
|NZDCADf
|16K
|EURGBPf
|2.6K
|AUDNZDf
|399
|GBPNZDf
|4.7K
|XAUUSDf
|-204
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Rua Jacson
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas.
Total number of setups for the account is 8. With different currency pairs running is 4 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
