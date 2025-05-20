SignauxSections
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Jacson

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 avis
Fiabilité
34 semaines
1 / 1.7K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 598%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 892
Bénéfice trades:
1 403 (74.15%)
Perte trades:
489 (25.85%)
Meilleure transaction:
847.38 USD
Pire transaction:
-508.79 USD
Bénéfice brut:
26 806.00 USD (285 274 pips)
Perte brute:
-15 497.51 USD (318 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (66.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 059.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.90%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.17
Longs trades:
993 (52.48%)
Courts trades:
899 (47.52%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
5.98 USD
Bénéfice moyen:
19.11 USD
Perte moyenne:
-31.69 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-260.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 811.30 USD (7)
Croissance mensuelle:
10.83%
Prévision annuelle:
131.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 188.50 USD (72.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.53% (2 188.50 USD)
Par fonds propres:
45.11% (7 897.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADf 1186
EURUSDf 335
NZDCADf 138
EURGBPf 101
AUDNZDf 74
GBPNZDf 56
XAUUSDf 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADf 5.7K
EURUSDf 4K
NZDCADf 885
EURGBPf 469
AUDNZDf 114
GBPNZDf 176
XAUUSDf -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADf 46K
EURUSDf -102K
NZDCADf 16K
EURGBPf 2.6K
AUDNZDf 399
GBPNZDf 4.7K
XAUUSDf -204
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +847.38 USD
Pire transaction: -509 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +66.78 USD
Perte consécutive maximale: -260.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Rua Jacson

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas.
Total number of setups for the account is 8. With different currency pairs running is 4 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.


Bot Symol_Timeframe Profit/DD Year % Balance
For Bot		 Profit
For Year		 Usd Use
For Bot
RuaNinja2.0
Audcad_Buy_M1
50%
21.0%
10.50%
4200
RuaNinja2.1
Audcad_Sell_M1
100%
17.0%
17.00%
3400
RuaNinja2.1
EU_Buy_M1
60%
20.0%
12.00%
4000
RuaNinja2.1
EU_Sell_M1
70%
13.0%
9.10%
2600
Rua_KatePham
Audcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_KatePham
Nzdcad_M5
100%
15.8%
15.80%
3160
Rua_Midas
Audcad_M5
100%
13.0%
13.00%
2600
Rua_Midas
EG_M5
50%
23.0%
11.50%
4600


Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
