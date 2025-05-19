SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Crypto Investor EA
Lachezar Krastev

Crypto Investor EA

Lachezar Krastev
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 229%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
667
Kârla kapanan işlemler:
532 (79.76%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (20.24%)
En iyi işlem:
101.21 EUR
En kötü işlem:
-278.68 EUR
Brüt kâr:
4 348.09 EUR (29 258 276 pips)
Brüt zarar:
-2 056.06 EUR (15 035 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
127.05 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
93.08%
Maks. mevduat yükü:
85.76%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
667 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
3.44 EUR
Ortalama kâr:
8.17 EUR
Ortalama zarar:
-15.23 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-387.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-387.58 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.26%
Yıllık tahmin:
-51.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
386.21 EUR
Maksimum:
387.58 EUR (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.70% (387.58 EUR)
Varlığa göre:
31.14% (1 072.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 667
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 15M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.21 EUR
En kötü işlem: -279 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -387.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
This is the official signal account of Crypto Investor EA. 

Crypto Investor EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118963

Crypto Investor EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118964

İnceleme yok
2025.10.02 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
