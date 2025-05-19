- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
667
Kârla kapanan işlemler:
532 (79.76%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (20.24%)
En iyi işlem:
101.21 EUR
En kötü işlem:
-278.68 EUR
Brüt kâr:
4 348.09 EUR (29 258 276 pips)
Brüt zarar:
-2 056.06 EUR (15 035 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (80.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
127.05 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
93.08%
Maks. mevduat yükü:
85.76%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
667 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
3.44 EUR
Ortalama kâr:
8.17 EUR
Ortalama zarar:
-15.23 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-387.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-387.58 EUR (3)
Aylık büyüme:
-4.26%
Yıllık tahmin:
-51.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
386.21 EUR
Maksimum:
387.58 EUR (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.70% (387.58 EUR)
Varlığa göre:
31.14% (1 072.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|667
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|15M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.21 EUR
En kötü işlem: -279 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +80.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -387.58 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is the official signal account of Crypto Investor EA.
Crypto Investor EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118963
Crypto Investor EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118964
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
229%
0
0
USD
USD
3.3K
EUR
EUR
68
99%
667
79%
93%
2.11
3.44
EUR
EUR
39%
1:500