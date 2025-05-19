- Croissance
Trades:
667
Bénéfice trades:
532 (79.76%)
Perte trades:
135 (20.24%)
Meilleure transaction:
101.21 EUR
Pire transaction:
-278.68 EUR
Bénéfice brut:
4 348.09 EUR (29 258 276 pips)
Perte brute:
-2 056.06 EUR (15 035 928 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (80.30 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
127.05 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
93.08%
Charge de dépôt maximale:
85.76%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
667 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
3.44 EUR
Bénéfice moyen:
8.17 EUR
Perte moyenne:
-15.23 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-387.58 EUR)
Perte consécutive maximale:
-387.58 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-4.26%
Prévision annuelle:
-51.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
386.21 EUR
Maximal:
387.58 EUR (38.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.70% (387.58 EUR)
Par fonds propres:
31.14% (1 072.71 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|667
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|15M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +101.21 EUR
Pire transaction: -279 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +80.30 EUR
Perte consécutive maximale: -387.58 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 9
This is the official signal account of Crypto Investor EA.
Crypto Investor EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118963
Crypto Investor EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118964
Aucun avis
