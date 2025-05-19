SegnaliSezioni
Lachezar Krastev

Crypto Investor EA

Lachezar Krastev
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 229%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
667
Profit Trade:
532 (79.76%)
Loss Trade:
135 (20.24%)
Best Trade:
101.21 EUR
Worst Trade:
-278.68 EUR
Profitto lordo:
4 348.09 EUR (29 258 276 pips)
Perdita lorda:
-2 056.06 EUR (15 035 928 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (80.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
127.05 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
93.08%
Massimo carico di deposito:
85.76%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
667 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
3.44 EUR
Profitto medio:
8.17 EUR
Perdita media:
-15.23 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-387.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-387.58 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.26%
Previsione annuale:
-51.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.21 EUR
Massimale:
387.58 EUR (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.70% (387.58 EUR)
Per equità:
31.14% (1 072.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 667
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 15M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.21 EUR
Worst Trade: -279 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +80.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -387.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 9
This is the official signal account of Crypto Investor EA. 

Crypto Investor EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118963

Crypto Investor EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118964

Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Crypto Investor EA
30USD al mese
229%
0
0
USD
3.3K
EUR
68
99%
667
79%
93%
2.11
3.44
EUR
39%
1:500
Copia

