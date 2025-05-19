- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
667
Profit Trade:
532 (79.76%)
Loss Trade:
135 (20.24%)
Best Trade:
101.21 EUR
Worst Trade:
-278.68 EUR
Profitto lordo:
4 348.09 EUR (29 258 276 pips)
Perdita lorda:
-2 056.06 EUR (15 035 928 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (80.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
127.05 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
93.08%
Massimo carico di deposito:
85.76%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
667 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
3.44 EUR
Profitto medio:
8.17 EUR
Perdita media:
-15.23 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-387.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-387.58 EUR (3)
Crescita mensile:
-4.26%
Previsione annuale:
-51.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.21 EUR
Massimale:
387.58 EUR (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.70% (387.58 EUR)
Per equità:
31.14% (1 072.71 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|667
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|15M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.21 EUR
Worst Trade: -279 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +80.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -387.58 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 9
This is the official signal account of Crypto Investor EA.
Crypto Investor EA MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118963
Crypto Investor EA MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/118964
Non ci sono recensioni
