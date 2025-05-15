SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BIGFISH VIP
Omeh Philip

BIGFISH VIP

Omeh Philip
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
InfinoxLimited-Live03
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
200 (78.74%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (21.26%)
En iyi işlem:
631.23 USD
En kötü işlem:
-517.46 USD
Brüt kâr:
8 449.61 USD (36 570 pips)
Brüt zarar:
-6 998.78 USD (29 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (843.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 102.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.97%
Maks. mevduat yükü:
3.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
190 (74.80%)
Satış işlemleri:
64 (25.20%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
5.71 USD
Ortalama kâr:
42.25 USD
Ortalama zarar:
-129.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 404.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 404.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
25.49%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 639.03 USD
Maksimum:
4 404.00 USD (37.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (4 404.00 USD)
Varlığa göre:
7.92% (4 321.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 125
GBPUSD 70
EURUSD 43
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5.1K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 186
XAUUSD 114
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 19K
GBPUSD -11K
EURUSD -1.4K
XAUUSD 561
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +631.23 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +843.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 404.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
İnceleme yok
2025.07.16 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BIGFISH VIP
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
54K
USD
21
45%
254
78%
83%
1.20
5.71
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.