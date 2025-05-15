- Büyüme
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
200 (78.74%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (21.26%)
En iyi işlem:
631.23 USD
En kötü işlem:
-517.46 USD
Brüt kâr:
8 449.61 USD (36 570 pips)
Brüt zarar:
-6 998.78 USD (29 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (843.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 102.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.97%
Maks. mevduat yükü:
3.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
190 (74.80%)
Satış işlemleri:
64 (25.20%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
5.71 USD
Ortalama kâr:
42.25 USD
Ortalama zarar:
-129.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 404.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 404.00 USD (12)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
25.49%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 639.03 USD
Maksimum:
4 404.00 USD (37.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.07% (4 404.00 USD)
Varlığa göre:
7.92% (4 321.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|125
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|16
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5.1K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|186
|XAUUSD
|114
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|19K
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|561
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +631.23 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +843.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 404.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Website: www.trendkingsfx.com
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
21
45%
254
78%
83%
1.20
5.71
USD
USD
8%
1:500