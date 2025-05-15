- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
254
Profit Trade:
200 (78.74%)
Loss Trade:
54 (21.26%)
Best Trade:
631.23 USD
Worst Trade:
-517.46 USD
Profitto lordo:
8 449.61 USD (36 570 pips)
Perdita lorda:
-6 998.78 USD (29 431 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (843.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 102.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.97%
Massimo carico di deposito:
3.57%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
190 (74.80%)
Short Trade:
64 (25.20%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
5.71 USD
Profitto medio:
42.25 USD
Perdita media:
-129.61 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-4 404.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 404.00 USD (12)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
25.49%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 639.03 USD
Massimale:
4 404.00 USD (37.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.07% (4 404.00 USD)
Per equità:
7.92% (4 321.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|125
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|43
|XAUUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5.1K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|186
|XAUUSD
|114
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|19K
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|561
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +631.23 USD
Worst Trade: -517 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +843.73 USD
Massima perdita consecutiva: -4 404.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Website: www.trendkingsfx.com
