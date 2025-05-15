SignauxSections
Omeh Philip

BIGFISH VIP

Omeh Philip
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
199 (79.60%)
Perte trades:
51 (20.40%)
Meilleure transaction:
631.23 USD
Pire transaction:
-517.46 USD
Bénéfice brut:
7 846.91 USD (36 187 pips)
Perte brute:
-6 359.50 USD (27 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (843.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 102.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
82.97%
Charge de dépôt maximale:
3.57%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
186 (74.40%)
Courts trades:
64 (25.60%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
5.95 USD
Bénéfice moyen:
39.43 USD
Perte moyenne:
-124.70 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-4 404.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 404.00 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.17%
Prévision annuelle:
27.92%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 639.03 USD
Maximal:
4 404.00 USD (37.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.07% (4 404.00 USD)
Par fonds propres:
7.92% (4 321.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 125
GBPUSD 70
EURUSD 39
XAUUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 5.1K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 223
XAUUSD 114
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 19K
GBPUSD -11K
EURUSD -149
XAUUSD 561
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +631.23 USD
Pire transaction: -517 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +843.73 USD
Perte consécutive maximale: -4 404.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Aucun avis
2025.07.16 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 16:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 16:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
