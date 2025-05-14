- Büyüme
İşlemler:
7 678
Kârla kapanan işlemler:
5 675 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
2 003 (26.09%)
En iyi işlem:
279.08 USD
En kötü işlem:
-2 071.95 USD
Brüt kâr:
27 632.86 USD (306 652 pips)
Brüt zarar:
-29 993.33 USD (246 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (95.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
736.25 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
27.99%
Maks. mevduat yükü:
24.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
3 812 (49.65%)
Satış işlemleri:
3 866 (50.35%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-14.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-13 811.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 811.92 USD (21)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
15.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 803.85 USD
Maksimum:
14 020.25 USD (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.53% (14 020.25 USD)
Varlığa göre:
44.19% (13 517.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7678
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +279.08 USD
En kötü işlem: -2 072 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +95.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 811.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.06 × 33
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.11 × 19
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv. @sotavent0
I operate just with EURUSD with a Timeframe of 4H. I use technical analysis. I take note of high-risk fundamentals and adapt my trading accordingly.
I open 0,01 lots per 5000USD.
My monthly initial balance is 30.000$ and the last weekend of each month I withdraw the profits and restart again.
I highly recommend to the users to copy in a proportional way with a minim balance of 5000$.
