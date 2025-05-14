SinyallerBölümler
Jose Santos Jimenez

DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv

Jose Santos Jimenez
0 inceleme
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -19%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 678
Kârla kapanan işlemler:
5 675 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
2 003 (26.09%)
En iyi işlem:
279.08 USD
En kötü işlem:
-2 071.95 USD
Brüt kâr:
27 632.86 USD (306 652 pips)
Brüt zarar:
-29 993.33 USD (246 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (95.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
736.25 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
27.99%
Maks. mevduat yükü:
24.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
3 812 (49.65%)
Satış işlemleri:
3 866 (50.35%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.31 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-14.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-13 811.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 811.92 USD (21)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
15.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 803.85 USD
Maksimum:
14 020.25 USD (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.53% (14 020.25 USD)
Varlığa göre:
44.19% (13 517.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7678
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -2.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 64K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +279.08 USD
En kötü işlem: -2 072 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +95.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -13 811.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 10
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.06 × 33
TitanFX-04
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.11 × 19
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 29
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv. @sotavent0

I operate just with EURUSD with a Timeframe of 4H. I use technical analysis. I take note of high-risk fundamentals and adapt my trading accordingly.

I open 0,01 lots per 5000USD.

My monthly initial balance is 30.000$ and the last weekend of each month I withdraw the profits and restart again.

I highly recommend to the users to copy in a proportional way with a minim balance of 5000$.



İnceleme yok
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 07:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 00:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 17:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 16:41  

DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv

2025.05.14 16:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.