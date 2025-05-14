- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7 670
Bénéfice trades:
5 669 (73.91%)
Perte trades:
2 001 (26.09%)
Meilleure transaction:
279.08 USD
Pire transaction:
-2 071.95 USD
Bénéfice brut:
27 625.22 USD (306 487 pips)
Perte brute:
-29 989.43 USD (246 076 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (95.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
736.25 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
27.99%
Charge de dépôt maximale:
24.53%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
3 812 (49.70%)
Courts trades:
3 858 (50.30%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.31 USD
Bénéfice moyen:
4.87 USD
Perte moyenne:
-14.99 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-13 811.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 811.92 USD (21)
Croissance mensuelle:
1.28%
Prévision annuelle:
15.42%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 803.85 USD
Maximal:
14 020.25 USD (33.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.53% (14 020.25 USD)
Par fonds propres:
44.19% (13 517.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7670
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|64K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +279.08 USD
Pire transaction: -2 072 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +95.29 USD
Perte consécutive maximale: -13 811.92 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 10
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.06 × 33
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.11 × 19
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 29
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
96 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv. @sotavent0
I operate just with EURUSD with a Timeframe of 4H. I use technical analysis. I take note of high-risk fundamentals and adapt my trading accordingly.
I open 0,01 lots per 5000USD.
My monthly initial balance is 30.000$ and the last weekend of each month I withdraw the profits and restart again.
I highly recommend to the users to copy in a proportional way with a minim balance of 5000$.
Aucun avis
DFX1 ECN THP Scalping Method SSttvv
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
-19%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
126
99%
7 670
73%
28%
0.92
-0.31
USD
USD
46%
1:500