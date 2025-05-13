- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
159 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (30.87%)
En iyi işlem:
211.42 USD
En kötü işlem:
-108.18 USD
Brüt kâr:
1 225.23 USD (57 686 pips)
Brüt zarar:
-966.79 USD (55 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (162.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.60 USD (23)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
148 (64.35%)
Satış işlemleri:
82 (35.65%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
7.71 USD
Ortalama zarar:
-13.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-72.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.61 USD (2)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
14.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 USD
Maksimum:
357.51 USD (6.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.50% (357.51 USD)
Varlığa göre:
6.76% (345.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|79
|AUDCAD
|70
|AUDNZD
|50
|GBPUSD
|19
|archived
|11
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|-148
|AUDCAD
|-107
|AUDNZD
|111
|GBPUSD
|41
|archived
|361
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-7.9K
|AUDCAD
|-4.8K
|AUDNZD
|15K
|GBPUSD
|428
|archived
|0
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +211.42 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +162.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
* Undefeated Triangle Correlation AUDCAD, AUDNZD, & NZDCAD
* Locking [switch & anti martingale]
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
22
95%
230
69%
100%
1.26
1.12
USD
USD
7%
1:500