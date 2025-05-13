SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FX Premium
Dany Wardiyanto

FX Premium

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
159 (69.13%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (30.87%)
En iyi işlem:
211.42 USD
En kötü işlem:
-108.18 USD
Brüt kâr:
1 225.23 USD (57 686 pips)
Brüt zarar:
-966.79 USD (55 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (162.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
401.60 USD (23)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
148 (64.35%)
Satış işlemleri:
82 (35.65%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.12 USD
Ortalama kâr:
7.71 USD
Ortalama zarar:
-13.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-72.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.61 USD (2)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
14.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 USD
Maksimum:
357.51 USD (6.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.50% (357.51 USD)
Varlığa göre:
6.76% (345.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 79
AUDCAD 70
AUDNZD 50
GBPUSD 19
archived 11
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD -148
AUDCAD -107
AUDNZD 111
GBPUSD 41
archived 361
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -7.9K
AUDCAD -4.8K
AUDNZD 15K
GBPUSD 428
archived 0
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +211.42 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +162.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
244 daha fazla...
* Undefeated Triangle Correlation AUDCAD, AUDNZD, & NZDCAD

* Locking [switch & anti martingale]

İnceleme yok
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 21:05
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FX Premium
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
5.3K
USD
22
95%
230
69%
100%
1.26
1.12
USD
7%
1:500
