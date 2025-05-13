- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
159 (69.13%)
Loss Trade:
71 (30.87%)
Best Trade:
211.42 USD
Worst Trade:
-108.18 USD
Profitto lordo:
1 225.23 USD (57 686 pips)
Perdita lorda:
-966.79 USD (55 255 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (162.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.60 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
148 (64.35%)
Short Trade:
82 (35.65%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
7.71 USD
Perdita media:
-13.62 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-72.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.61 USD (2)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
14.31%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
357.51 USD (6.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.50% (357.51 USD)
Per equità:
6.76% (345.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|79
|AUDCAD
|70
|AUDNZD
|50
|GBPUSD
|19
|archived
|11
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|-148
|AUDCAD
|-107
|AUDNZD
|111
|GBPUSD
|41
|archived
|361
|EURUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-7.9K
|AUDCAD
|-4.8K
|AUDNZD
|15K
|GBPUSD
|428
|archived
|0
|EURUSD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +211.42 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +162.82 USD
Massima perdita consecutiva: -72.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 16
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
* Undefeated Triangle Correlation AUDCAD, AUDNZD, & NZDCAD
* Locking [switch & anti martingale]
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
22
95%
230
69%
100%
1.26
1.12
USD
USD
7%
1:500