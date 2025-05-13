SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FX Premium
Dany Wardiyanto

FX Premium

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
159 (69.13%)
Loss Trade:
71 (30.87%)
Best Trade:
211.42 USD
Worst Trade:
-108.18 USD
Profitto lordo:
1 225.23 USD (57 686 pips)
Perdita lorda:
-966.79 USD (55 255 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (162.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
401.60 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
148 (64.35%)
Short Trade:
82 (35.65%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
7.71 USD
Perdita media:
-13.62 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-72.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.61 USD (2)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
14.31%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
357.51 USD (6.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.50% (357.51 USD)
Per equità:
6.76% (345.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 79
AUDCAD 70
AUDNZD 50
GBPUSD 19
archived 11
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD -148
AUDCAD -107
AUDNZD 111
GBPUSD 41
archived 361
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -7.9K
AUDCAD -4.8K
AUDNZD 15K
GBPUSD 428
archived 0
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +211.42 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +162.82 USD
Massima perdita consecutiva: -72.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
244 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

* Undefeated Triangle Correlation AUDCAD, AUDNZD, & NZDCAD

* Locking [switch & anti martingale]

Non ci sono recensioni
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 21:05
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX Premium
30USD al mese
5%
0
0
USD
5.3K
USD
22
95%
230
69%
100%
1.26
1.12
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.