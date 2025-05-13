Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comCA-Live 130 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent5 0.00 × 2 Klimex-Live 0.00 × 5 FXCC-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 OctaFX-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 14 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 EGlobal-Cent2 0.00 × 3 Ava-Real 3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 2 LQDLLC-Live02 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 TurnkeyFX-Demo 0.00 × 16 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 2 244 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou