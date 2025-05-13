SignauxSections
Dany Wardiyanto

FX Premium

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
159 (69.13%)
Perte trades:
71 (30.87%)
Meilleure transaction:
211.42 USD
Pire transaction:
-108.18 USD
Bénéfice brut:
1 225.23 USD (57 686 pips)
Perte brute:
-966.79 USD (55 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (162.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
401.60 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.07%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
18 jours
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
148 (64.35%)
Courts trades:
82 (35.65%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.12 USD
Bénéfice moyen:
7.71 USD
Perte moyenne:
-13.62 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-72.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-109.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.24%
Prévision annuelle:
14.31%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.47 USD
Maximal:
357.51 USD (6.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.50% (357.51 USD)
Par fonds propres:
6.76% (345.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 79
AUDCAD 70
AUDNZD 50
GBPUSD 19
archived 11
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD -148
AUDCAD -107
AUDNZD 111
GBPUSD 41
archived 361
EURUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -7.9K
AUDCAD -4.8K
AUDNZD 15K
GBPUSD 428
archived 0
EURUSD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +211.42 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +162.82 USD
Perte consécutive maximale: -72.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
244 plus...
* Undefeated Triangle Correlation AUDCAD, AUDNZD, & NZDCAD

* Locking [switch & anti martingale]

Aucun avis
2025.09.08 01:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 21:05
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
