SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / UV Samurai UJ
Banh Thanh Vi

UV Samurai UJ

Banh Thanh Vi
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 74%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 315
Kârla kapanan işlemler:
959 (72.92%)
Zararla kapanan işlemler:
356 (27.07%)
En iyi işlem:
57.69 USD
En kötü işlem:
-52.85 USD
Brüt kâr:
2 884.35 USD (168 082 pips)
Brüt zarar:
-1 900.29 USD (180 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (10.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.78 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.78%
Maks. mevduat yükü:
56.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
16.99
Alış işlemleri:
660 (50.19%)
Satış işlemleri:
655 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
3.01 USD
Ortalama zarar:
-5.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-40.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.85 USD (1)
Aylık büyüme:
9.78%
Yıllık tahmin:
118.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.16 USD
Maksimum:
57.93 USD (2.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (57.93 USD)
Varlığa göre:
64.60% (1 017.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 1315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm 984
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.69 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

* The performance of the strategy has been verified on a real account.

* Stable profit.

* Strict risk management: an improved DDR (Drawdown Reduction) system, safe for your account.

* Orders are opened/closed flexibly, minimizing the waiting time for orders when starting to copy.


İnceleme yok
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
UV Samurai UJ
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
1.6K
USD
21
99%
1 315
72%
99%
1.51
0.75
USD
65%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.