Banh Thanh Vi

UV Samurai UJ

Banh Thanh Vi
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 313
Bénéfice trades:
958 (72.96%)
Perte trades:
355 (27.04%)
Meilleure transaction:
57.69 USD
Pire transaction:
-52.85 USD
Bénéfice brut:
2 882.85 USD (167 859 pips)
Perte brute:
-1 899.82 USD (180 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (10.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.78%
Charge de dépôt maximale:
56.48%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
16.97
Longs trades:
658 (50.11%)
Courts trades:
655 (49.89%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
3.01 USD
Perte moyenne:
-5.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-40.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-52.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.30%
Prévision annuelle:
125.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
57.93 USD (2.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.79% (57.93 USD)
Par fonds propres:
64.60% (1 017.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 1313
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm 983
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.69 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +10.77 USD
Perte consécutive maximale: -40.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

* The performance of the strategy has been verified on a real account.

* Stable profit.

* Strict risk management: an improved DDR (Drawdown Reduction) system, safe for your account.

* Orders are opened/closed flexibly, minimizing the waiting time for orders when starting to copy.


Aucun avis
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
