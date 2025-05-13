- Crescita
Trade:
1 315
Profit Trade:
959 (72.92%)
Loss Trade:
356 (27.07%)
Best Trade:
57.69 USD
Worst Trade:
-52.85 USD
Profitto lordo:
2 884.35 USD (168 082 pips)
Perdita lorda:
-1 900.29 USD (180 947 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (10.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
56.48%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
16.99
Long Trade:
660 (50.19%)
Short Trade:
655 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-40.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.85 USD (1)
Crescita mensile:
9.94%
Previsione annuale:
121.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
57.93 USD (2.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (57.93 USD)
Per equità:
64.60% (1 017.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|1315
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|984
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.69 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.77 USD
Massima perdita consecutiva: -40.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
* The performance of the strategy has been verified on a real account.
* Stable profit.
* Strict risk management: an improved DDR (Drawdown Reduction) system, safe for your account.
* Orders are opened/closed flexibly, minimizing the waiting time for orders when starting to copy.
