Banh Thanh Vi

UV Samurai UJ

Banh Thanh Vi
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 315
Profit Trade:
959 (72.92%)
Loss Trade:
356 (27.07%)
Best Trade:
57.69 USD
Worst Trade:
-52.85 USD
Profitto lordo:
2 884.35 USD (168 082 pips)
Perdita lorda:
-1 900.29 USD (180 947 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (10.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.78%
Massimo carico di deposito:
56.48%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
16.99
Long Trade:
660 (50.19%)
Short Trade:
655 (49.81%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-5.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-40.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.85 USD (1)
Crescita mensile:
9.94%
Previsione annuale:
121.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
57.93 USD (2.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (57.93 USD)
Per equità:
64.60% (1 017.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 1315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 984
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.69 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.77 USD
Massima perdita consecutiva: -40.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

* The performance of the strategy has been verified on a real account.

* Stable profit.

* Strict risk management: an improved DDR (Drawdown Reduction) system, safe for your account.

* Orders are opened/closed flexibly, minimizing the waiting time for orders when starting to copy.


Non ci sono recensioni
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 07:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 06:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 15:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 05:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.10 12:59
No swaps are charged
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
