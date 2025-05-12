SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A Best Trading
Md Neamul Hassan

A Best Trading

Md Neamul Hassan
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 172%
FBS-Real-6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
239 (81.56%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (18.43%)
En iyi işlem:
1 284.00 USD
En kötü işlem:
-1 167.00 USD
Brüt kâr:
16 923.19 USD (103 218 pips)
Brüt zarar:
-10 059.34 USD (78 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (1 500.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 292.50 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
25.88%
Maks. mevduat yükü:
61.39%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.37
Alış işlemleri:
193 (65.87%)
Satış işlemleri:
100 (34.13%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
23.43 USD
Ortalama kâr:
70.81 USD
Ortalama zarar:
-186.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 353.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 899.10 USD (5)
Aylık büyüme:
22.55%
Yıllık tahmin:
274.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 899.10 USD (29.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.10% (2 899.10 USD)
Varlığa göre:
39.39% (4 530.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 270
EURUSD 12
BTCUSD 5
archived 4
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD 800
BTCUSD -14
archived 2.4K
US100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
EURUSD -237
BTCUSD -2.8K
archived 0
US100 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 284.00 USD
En kötü işlem: -1 167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 500.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 353.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 daha fazla...
Hey, be well - its my another copy trading.


✅ Per months minimum target up to 10-20%+

✅ Maximum DD 30%

✅ Best Investment up to 10K

✅ Minimum Investment 1K+

✅ No risk

✅ Slowly grow your money 


Thanks 

Sahed Sani

https://t.me/SahedSani


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A Best Trading
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
12K
USD
22
0%
293
81%
26%
1.68
23.43
USD
39%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.