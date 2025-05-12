SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / A Best Trading
Md Neamul Hassan

A Best Trading

Md Neamul Hassan
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 172%
FBS-Real-6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
239 (81.56%)
Loss Trade:
54 (18.43%)
Best Trade:
1 284.00 USD
Worst Trade:
-1 167.00 USD
Profitto lordo:
16 923.19 USD (103 218 pips)
Perdita lorda:
-10 059.34 USD (78 987 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (1 500.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 292.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
25.88%
Massimo carico di deposito:
61.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.37
Long Trade:
193 (65.87%)
Short Trade:
100 (34.13%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
23.43 USD
Profitto medio:
70.81 USD
Perdita media:
-186.28 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 353.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 899.10 USD (5)
Crescita mensile:
22.55%
Previsione annuale:
274.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 899.10 USD (29.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (2 899.10 USD)
Per equità:
39.39% (4 530.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 270
EURUSD 12
BTCUSD 5
archived 4
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD 800
BTCUSD -14
archived 2.4K
US100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
EURUSD -237
BTCUSD -2.8K
archived 0
US100 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 284.00 USD
Worst Trade: -1 167 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 500.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 353.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 più
Hey, be well - its my another copy trading.


✅ Per months minimum target up to 10-20%+

✅ Maximum DD 30%

✅ Best Investment up to 10K

✅ Minimum Investment 1K+

✅ No risk

✅ Slowly grow your money 


Thanks 

Sahed Sani

https://t.me/SahedSani


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A Best Trading
30USD al mese
172%
0
0
USD
12K
USD
22
0%
293
81%
26%
1.68
23.43
USD
39%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.