- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
239 (81.56%)
Loss Trade:
54 (18.43%)
Best Trade:
1 284.00 USD
Worst Trade:
-1 167.00 USD
Profitto lordo:
16 923.19 USD (103 218 pips)
Perdita lorda:
-10 059.34 USD (78 987 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (1 500.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 292.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
25.88%
Massimo carico di deposito:
61.39%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.37
Long Trade:
193 (65.87%)
Short Trade:
100 (34.13%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
23.43 USD
Profitto medio:
70.81 USD
Perdita media:
-186.28 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 353.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 899.10 USD (5)
Crescita mensile:
22.55%
Previsione annuale:
274.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 899.10 USD (29.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (2 899.10 USD)
Per equità:
39.39% (4 530.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|270
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|5
|archived
|4
|US100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.7K
|EURUSD
|800
|BTCUSD
|-14
|archived
|2.4K
|US100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|EURUSD
|-237
|BTCUSD
|-2.8K
|archived
|0
|US100
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 284.00 USD
Worst Trade: -1 167 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 500.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 353.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Hey, be well - its my another copy trading.
✅ Per months minimum target up to 10-20%+
✅ Maximum DD 30%
✅ Best Investment up to 10K
✅ Minimum Investment 1K+
✅ No risk
✅ Slowly grow your money
Thanks
Sahed Sani
