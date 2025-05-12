SignauxSections
Md Neamul Hassan

A Best Trading

Md Neamul Hassan
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 172%
FBS-Real-6
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
239 (81.56%)
Perte trades:
54 (18.43%)
Meilleure transaction:
1 284.00 USD
Pire transaction:
-1 167.00 USD
Bénéfice brut:
16 923.19 USD (103 218 pips)
Perte brute:
-10 059.34 USD (78 987 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (1 500.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 292.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
25.88%
Charge de dépôt maximale:
61.39%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.37
Longs trades:
193 (65.87%)
Courts trades:
100 (34.13%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
23.43 USD
Bénéfice moyen:
70.81 USD
Perte moyenne:
-186.28 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 353.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 899.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.55%
Prévision annuelle:
274.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 899.10 USD (29.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.10% (2 899.10 USD)
Par fonds propres:
39.39% (4 530.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 270
EURUSD 12
BTCUSD 5
archived 4
US100 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
EURUSD 800
BTCUSD -14
archived 2.4K
US100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
EURUSD -237
BTCUSD -2.8K
archived 0
US100 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 284.00 USD
Pire transaction: -1 167 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 500.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 353.50 USD

Hey, be well - its my another copy trading.


✅ Per months minimum target up to 10-20%+

✅ Maximum DD 30%

✅ Best Investment up to 10K

✅ Minimum Investment 1K+

✅ No risk

✅ Slowly grow your money 


Thanks 

Sahed Sani

https://t.me/SahedSani


