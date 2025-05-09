SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MTL2 No Swap
Fock Tong Yong

MTL2 No Swap

Fock Tong Yong
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FBS-Real-6
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
626
Kârla kapanan işlemler:
363 (57.98%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (42.01%)
En iyi işlem:
90.03 USD
En kötü işlem:
-45.52 USD
Brüt kâr:
1 902.58 USD (63 676 pips)
Brüt zarar:
-1 532.08 USD (71 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (29.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
97.14%
Maks. mevduat yükü:
26.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
380 (60.70%)
Satış işlemleri:
246 (39.30%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
5.24 USD
Ortalama zarar:
-5.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-129.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.06 USD (5)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
26.03%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 USD
Maksimum:
171.96 USD (6.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.38% (170.37 USD)
Varlığa göre:
18.81% (472.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 68
AUDUSD 65
EURUSD 63
NZDUSD 62
EURCAD 60
AUDCAD 58
EURNZD 54
GBPNZD 53
NZDCAD 51
GBPUSD 47
archived 40
EURGBP 3
USDCAD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 99
AUDUSD -67
EURUSD -24
NZDUSD -29
EURCAD 61
AUDCAD 33
EURNZD 230
GBPNZD -46
NZDCAD 46
GBPUSD -183
archived 286
EURGBP -36
USDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 2.2K
AUDUSD -3.3K
EURUSD -2.1K
NZDUSD -1.9K
EURCAD 1.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 5.7K
GBPNZD -6.2K
NZDCAD 2.6K
GBPUSD -7.2K
archived 0
EURGBP -1.3K
USDCAD -168
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.03 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 5
YuloTrading-Live
0.00 × 15
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
Axi-US05-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
250 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

https://www.mql5.com/en/market/product/137747?source=Site+Market+My+Products+Page


Recommended buy EA, because signal more expensive. 

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.05.13 09:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.09 06:05 2025.05.09 06:05:33  

This is account to show ea performance, not for coping trade.

Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MTL2 No Swap
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
2.6K
USD
22
93%
626
57%
97%
1.24
0.59
USD
19%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.