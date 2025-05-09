SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MTL2 No Swap
Fock Tong Yong

MTL2 No Swap

Fock Tong Yong
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FBS-Real-6
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
626
Bénéfice trades:
363 (57.98%)
Perte trades:
263 (42.01%)
Meilleure transaction:
90.03 USD
Pire transaction:
-45.52 USD
Bénéfice brut:
1 902.58 USD (63 676 pips)
Perte brute:
-1 532.08 USD (71 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (29.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
173.43 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
97.14%
Charge de dépôt maximale:
26.26%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.15
Longs trades:
380 (60.70%)
Courts trades:
246 (39.30%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
5.24 USD
Perte moyenne:
-5.83 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-129.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.90%
Prévision annuelle:
35.13%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.89 USD
Maximal:
171.96 USD (6.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.38% (170.37 USD)
Par fonds propres:
18.81% (472.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 68
AUDUSD 65
EURUSD 63
NZDUSD 62
EURCAD 60
AUDCAD 58
EURNZD 54
GBPNZD 53
NZDCAD 51
GBPUSD 47
archived 40
EURGBP 3
USDCAD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 99
AUDUSD -67
EURUSD -24
NZDUSD -29
EURCAD 61
AUDCAD 33
EURNZD 230
GBPNZD -46
NZDCAD 46
GBPUSD -183
archived 286
EURGBP -36
USDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 2.2K
AUDUSD -3.3K
EURUSD -2.1K
NZDUSD -1.9K
EURCAD 1.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 5.7K
GBPNZD -6.2K
NZDCAD 2.6K
GBPUSD -7.2K
archived 0
EURGBP -1.3K
USDCAD -168
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.03 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +29.62 USD
Perte consécutive maximale: -129.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 5
YuloTrading-Live
0.00 × 15
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
Axi-US05-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
250 plus...
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.05.13 09:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.09 06:05 2025.05.09 06:05:33  

This is account to show ea performance, not for coping trade.

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.