Fock Tong Yong

MTL2 No Swap

Fock Tong Yong
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
FBS-Real-6
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
626
Profit Trade:
363 (57.98%)
Loss Trade:
263 (42.01%)
Best Trade:
90.03 USD
Worst Trade:
-45.52 USD
Profitto lordo:
1 902.58 USD (63 676 pips)
Perdita lorda:
-1 532.08 USD (71 877 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (29.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
97.14%
Massimo carico di deposito:
26.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
380 (60.70%)
Short Trade:
246 (39.30%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
5.24 USD
Perdita media:
-5.83 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-129.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.06 USD (5)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
26.03%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 USD
Massimale:
171.96 USD (6.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.38% (170.37 USD)
Per equità:
18.81% (472.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 68
AUDUSD 65
EURUSD 63
NZDUSD 62
EURCAD 60
AUDCAD 58
EURNZD 54
GBPNZD 53
NZDCAD 51
GBPUSD 47
archived 40
EURGBP 3
USDCAD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 99
AUDUSD -67
EURUSD -24
NZDUSD -29
EURCAD 61
AUDCAD 33
EURNZD 230
GBPNZD -46
NZDCAD 46
GBPUSD -183
archived 286
EURGBP -36
USDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 2.2K
AUDUSD -3.3K
EURUSD -2.1K
NZDUSD -1.9K
EURCAD 1.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 5.7K
GBPNZD -6.2K
NZDCAD 2.6K
GBPUSD -7.2K
archived 0
EURGBP -1.3K
USDCAD -168
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.03 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.62 USD
Massima perdita consecutiva: -129.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
Alpari-Trade
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 5
YuloTrading-Live
0.00 × 15
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
Axi-US05-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
XMUK-Real 3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
250 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 07:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.05.13 09:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.09 11:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 06:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.09 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.09 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.09 06:05 2025.05.09 06:05:33  

This is account to show ea performance, not for coping trade.

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.