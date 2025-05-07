- Büyüme
İşlemler:
1 109
Kârla kapanan işlemler:
426 (38.41%)
Zararla kapanan işlemler:
683 (61.59%)
En iyi işlem:
3 971.47 USD
En kötü işlem:
-471.14 USD
Brüt kâr:
90 419.62 USD (8 537 568 pips)
Brüt zarar:
-81 226.74 USD (6 972 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 114.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 265.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
85.42%
Maks. mevduat yükü:
2.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
597 (53.83%)
Satış işlemleri:
512 (46.17%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
8.29 USD
Ortalama kâr:
212.25 USD
Ortalama zarar:
-118.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 789.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 789.94 USD (14)
Aylık büyüme:
-0.53%
Yıllık tahmin:
-6.39%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 080.37 USD
Maksimum:
6 742.01 USD (25.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.86% (6 742.01 USD)
Varlığa göre:
1.57% (380.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|OILUSD
|152
|USDJPY
|145
|GBPUSD
|143
|#US30
|142
|XAUUSD
|140
|GBPJPY
|130
|#NIK225
|123
|#DE40
|117
|EURUSD
|10
|#NIK225U
|3
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#NIK225M
|1
|#US30U
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|OILUSD
|-2.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|-1.9K
|#US30
|936
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|628
|#NIK225
|2.4K
|#DE40
|4.2K
|EURUSD
|-199
|#NIK225U
|-246
|#CHINA50
|-2
|#US30M
|50
|#NIK225M
|-106
|#US30U
|-132
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|OILUSD
|-38K
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|-4.3K
|#US30
|154K
|XAUUSD
|648K
|GBPJPY
|867
|#NIK225
|551K
|#DE40
|266K
|EURUSD
|78
|#NIK225U
|-1.2K
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#NIK225M
|-505
|#US30U
|-263
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 971.47 USD
En kötü işlem: -471 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +3 114.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 789.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
