- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 338
盈利交易:
494 (36.92%)
亏损交易:
844 (63.08%)
最好交易:
3 971.47 USD
最差交易:
-471.14 USD
毛利:
103 791.10 USD (10 709 651 pips)
毛利亏损:
-98 085.08 USD (10 516 329 pips)
最大连续赢利:
11 (3 114.40 USD)
最大连续盈利:
4 265.83 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
86.35%
最大入金加载:
2.56%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.68
长期交易:
732 (54.71%)
短期交易:
606 (45.29%)
利润因子:
1.06
预期回报:
4.26 USD
平均利润:
210.10 USD
平均损失:
-116.21 USD
最大连续失误:
14 (-1 789.94 USD)
最大连续亏损:
-1 789.94 USD (14)
每月增长:
5.03%
年度预测:
61.08%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 080.37 USD
最大值:
8 331.46 USD (25.97%)
相对跌幅:
结余:
31.67% (8 331.46 USD)
净值:
1.65% (370.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|OILUSD
|179
|#US30
|177
|USDJPY
|173
|GBPUSD
|172
|XAUUSD
|167
|GBPJPY
|158
|#NIK225
|147
|#DE40
|144
|EURUSD
|10
|#NIK225U
|4
|#NIK225M
|3
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#US30U
|1
|#NIK225H
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|OILUSD
|-146
|#US30
|-521
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-3K
|XAUUSD
|4.8K
|GBPJPY
|484
|#NIK225
|1.7K
|#DE40
|1.5K
|EURUSD
|-199
|#NIK225U
|-236
|#NIK225M
|-148
|#CHINA50
|-2
|#US30M
|50
|#US30U
|-132
|#NIK225H
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|OILUSD
|-17K
|#US30
|34K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-9.3K
|XAUUSD
|613K
|GBPJPY
|-292
|#NIK225
|-456K
|#DE40
|39K
|EURUSD
|78
|#NIK225U
|-1K
|#NIK225M
|-1.2K
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#US30U
|-263
|#NIK225H
|-5
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 971.47 USD
最差交易: -471 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 114.40 USD
最大连续亏损: -1 789.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2000 USD
27%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
219
98%
1 338
36%
86%
1.05
4.26
USD
USD
32%
1:400