- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
426 (38.41%)
Loss Trade:
683 (61.59%)
Best Trade:
3 971.47 USD
Worst Trade:
-471.14 USD
Profitto lordo:
90 419.62 USD (8 537 568 pips)
Perdita lorda:
-81 226.74 USD (6 972 885 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 114.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 265.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.42%
Massimo carico di deposito:
2.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
597 (53.83%)
Short Trade:
512 (46.17%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
8.29 USD
Profitto medio:
212.25 USD
Perdita media:
-118.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 789.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 789.94 USD (14)
Crescita mensile:
-0.53%
Previsione annuale:
-6.39%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 080.37 USD
Massimale:
6 742.01 USD (25.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.86% (6 742.01 USD)
Per equità:
1.57% (380.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|OILUSD
|152
|USDJPY
|145
|GBPUSD
|143
|#US30
|142
|XAUUSD
|140
|GBPJPY
|130
|#NIK225
|123
|#DE40
|117
|EURUSD
|10
|#NIK225U
|3
|#CHINA50
|1
|#US30M
|1
|#NIK225M
|1
|#US30U
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|OILUSD
|-2.1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|-1.9K
|#US30
|936
|XAUUSD
|4.5K
|GBPJPY
|628
|#NIK225
|2.4K
|#DE40
|4.2K
|EURUSD
|-199
|#NIK225U
|-246
|#CHINA50
|-2
|#US30M
|50
|#NIK225M
|-106
|#US30U
|-132
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|OILUSD
|-38K
|USDJPY
|9.4K
|GBPUSD
|-4.3K
|#US30
|154K
|XAUUSD
|648K
|GBPJPY
|867
|#NIK225
|551K
|#DE40
|266K
|EURUSD
|78
|#NIK225U
|-1.2K
|#CHINA50
|123
|#US30M
|100
|#NIK225M
|-505
|#US30U
|-263
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 971.47 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 114.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 789.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
ICMarkets-Live02
|0.23 × 106
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.42 × 31
|
AMarkets-Real
|0.45 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|1.80 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.91 × 23
|
Weltrade-Live
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.20 × 5
|
Swissquote-Live2
|3.58 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
InstaForex-UK.com
|9.25 × 4
|
SwissquoteLtd-Live
|9.76 × 45
|
Swissquote-Real1
|12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。
我從 2015 年開始交易。
趨勢交易 只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低
用概率去贏得勝利
目前已交易破萬筆訂單 此交易策略已被市場證明有利可圖
我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動
嚴格的風控 才有穩定的獲利
建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%
注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。
個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972
信箱 f4890000@yahoo.com.tw
line f4890000
微信 f4890000
有任何想了解歡迎聯絡 我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
2000USD al mese
49%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
181
98%
1 109
38%
85%
1.11
8.29
USD
USD
29%
1:400