Chen Guan Yu

GARYPRO252

Chen Guan Yu
0 recensioni
Affidabilità
181 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2022 49%
Swissquote-Live3
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 109
Profit Trade:
426 (38.41%)
Loss Trade:
683 (61.59%)
Best Trade:
3 971.47 USD
Worst Trade:
-471.14 USD
Profitto lordo:
90 419.62 USD (8 537 568 pips)
Perdita lorda:
-81 226.74 USD (6 972 885 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 114.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 265.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.42%
Massimo carico di deposito:
2.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
597 (53.83%)
Short Trade:
512 (46.17%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
8.29 USD
Profitto medio:
212.25 USD
Perdita media:
-118.93 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 789.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 789.94 USD (14)
Crescita mensile:
-0.53%
Previsione annuale:
-6.39%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 080.37 USD
Massimale:
6 742.01 USD (25.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.86% (6 742.01 USD)
Per equità:
1.57% (380.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILUSD 152
USDJPY 145
GBPUSD 143
#US30 142
XAUUSD 140
GBPJPY 130
#NIK225 123
#DE40 117
EURUSD 10
#NIK225U 3
#CHINA50 1
#US30M 1
#NIK225M 1
#US30U 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILUSD -2.1K
USDJPY 1.2K
GBPUSD -1.9K
#US30 936
XAUUSD 4.5K
GBPJPY 628
#NIK225 2.4K
#DE40 4.2K
EURUSD -199
#NIK225U -246
#CHINA50 -2
#US30M 50
#NIK225M -106
#US30U -132
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILUSD -38K
USDJPY 9.4K
GBPUSD -4.3K
#US30 154K
XAUUSD 648K
GBPJPY 867
#NIK225 551K
#DE40 266K
EURUSD 78
#NIK225U -1.2K
#CHINA50 123
#US30M 100
#NIK225M -505
#US30U -263
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 971.47 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 114.40 USD
Massima perdita consecutiva: -1 789.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 14
Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
ICMarkets-Live02
0.23 × 106
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.42 × 31
AMarkets-Real
0.45 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
1.80 × 5
Pepperstone-Edge03
1.91 × 23
Weltrade-Live
2.00 × 2
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.20 × 5
Swissquote-Live2
3.58 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
InstaForex-UK.com
9.25 × 4
SwissquoteLtd-Live
9.76 × 45
Swissquote-Real1
12.50 × 26
感謝您對PULI 的關注。

我從 2015 年開始交易。


 趨勢交易  只在符合我的策略時啟動 每張單確保止盈止損 並且將每筆訂單的風控在2%內 或 更低


用概率去贏得勝利


目前已交易破萬筆訂單  此交易策略已被市場證明有利可圖


我不使用網格或任何危險系統 因此讓我在市場挺過大大小小的波動


嚴格的風控 才有穩定的獲利




建議最低存款：10000美元
槓桿：不限
利潤目標：年平均利潤目標為 30% +/-
回撤：平均回撤為 10% 至 20%




注意：
1. 只投資那些你準備損失的資金。 訂閱您承擔所有風險的信號並不能保證未來的結果。


個人聯繫方式：
WhatsApp：+886980014972

信箱 f4890000@yahoo.com.tw

line  f4890000

微信 f4890000


有任何想了解歡迎聯絡  我是專業的操盤手 專業的事交給我來替你完成


Non ci sono recensioni
2025.06.19 10:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 09:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.28% of days out of 1070 days of the signal's entire lifetime.
