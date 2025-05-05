SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart PullBack FX
Likarno Lidin

Smart PullBack FX

Likarno Lidin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
GlobalPrime-Live
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
75 (69.44%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (30.56%)
En iyi işlem:
31.79 USD
En kötü işlem:
-17.90 USD
Brüt kâr:
293.54 USD (16 177 pips)
Brüt zarar:
-138.13 USD (10 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (26.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
78.97%
Maks. mevduat yükü:
101.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
23 (21.30%)
Satış işlemleri:
85 (78.70%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
3.91 USD
Ortalama zarar:
-4.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.39 USD (3)
Aylık büyüme:
0.73%
Yıllık tahmin:
8.89%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
37.39 USD (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (37.39 USD)
Varlığa göre:
22.02% (461.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 75
NZDCAD 18
USDJPY 12
EURUSD 2
GBPCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 110
NZDCAD 14
USDJPY 29
EURUSD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 189
NZDCAD 815
USDJPY 4.6K
EURUSD 136
GBPCAD 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.79 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.14 × 7
ICMarkets-Live04
0.24 × 221
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.29 × 14
Tickmill-Live04
0.31 × 289
Pepperstone-Edge09
0.41 × 29
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
Afterprime-Live AP
0.50 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.59 × 300
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 207
ILQAu-A1 Live
0.69 × 963
Tickmill-Live
0.72 × 69
GMT-Server
0.93 × 684
ICMarkets-Live03
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 4
TitanFX-03
1.00 × 1
GlobalPrime-Live
1.14 × 4923
EuromarketFX-Live
1.58 × 38
BCS-Real
1.75 × 12
43 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Welcome to Smart PullBack FX, an advanced algorithmic trading signal powered by with real market logic to deliver consistent and controlled performance in the Forex market.

Performance & Risk Management:

Target monthly ROI: 4%–10%

Max drawdown: below 15%

Trade frequency: moderate (2–20 trades/week)

Risk per trade: low to moderate, optimized per environment

Trading Conditions:

Broker: Global Prime

Account Type: REAL ECN/STP

Leverage: 1: 30

VPS recommended for best signal copy quality

Minimum capital suggested: $500 or more


İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 21:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 03:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart PullBack FX
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
2.1K
USD
20
92%
108
69%
79%
2.12
1.44
USD
22%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.