Likarno Lidin

Smart PullBack FX

Likarno Lidin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
GlobalPrime-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
75 (69.44%)
Loss Trade:
33 (30.56%)
Best Trade:
31.79 USD
Worst Trade:
-17.90 USD
Profitto lordo:
293.54 USD (16 177 pips)
Perdita lorda:
-138.13 USD (10 499 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.90 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
78.97%
Massimo carico di deposito:
101.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
23 (21.30%)
Short Trade:
85 (78.70%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
3.91 USD
Perdita media:
-4.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.39 USD (3)
Crescita mensile:
0.73%
Previsione annuale:
8.89%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
37.39 USD (1.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (37.39 USD)
Per equità:
22.02% (461.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 75
NZDCAD 18
USDJPY 12
EURUSD 2
GBPCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP 110
NZDCAD 14
USDJPY 29
EURUSD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP 189
NZDCAD 815
USDJPY 4.6K
EURUSD 136
GBPCAD 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.79 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.64 USD
Massima perdita consecutiva: -37.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.14 × 7
ICMarkets-Live04
0.24 × 221
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.29 × 14
Tickmill-Live04
0.31 × 289
Pepperstone-Edge09
0.41 × 29
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
Afterprime-Live AP
0.50 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.59 × 300
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 207
ILQAu-A1 Live
0.69 × 963
Tickmill-Live
0.72 × 69
GMT-Server
0.93 × 684
ICMarkets-Live03
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 4
TitanFX-03
1.00 × 1
GlobalPrime-Live
1.14 × 4923
EuromarketFX-Live
1.58 × 38
BCS-Real
1.75 × 12
43 più
Welcome to Smart PullBack FX, an advanced algorithmic trading signal powered by with real market logic to deliver consistent and controlled performance in the Forex market.

Performance & Risk Management:

Target monthly ROI: 4%–10%

Max drawdown: below 15%

Trade frequency: moderate (2–20 trades/week)

Risk per trade: low to moderate, optimized per environment

Trading Conditions:

Broker: Global Prime

Account Type: REAL ECN/STP

Leverage: 1: 30

VPS recommended for best signal copy quality

Minimum capital suggested: $500 or more


Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 21:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 03:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
