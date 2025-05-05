- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|75
|NZDCAD
|18
|USDJPY
|12
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|110
|NZDCAD
|14
|USDJPY
|29
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|189
|NZDCAD
|815
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|136
|GBPCAD
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live04
|0.24 × 221
|
AxiTrader-US06-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.29 × 14
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 289
|
Pepperstone-Edge09
|0.41 × 29
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.50 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.59 × 300
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 207
|
ILQAu-A1 Live
|0.69 × 963
|
Tickmill-Live
|0.72 × 69
|
GMT-Server
|0.93 × 684
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 4
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|1.14 × 4923
|
EuromarketFX-Live
|1.58 × 38
|
BCS-Real
|1.75 × 12
Welcome to Smart PullBack FX, an advanced algorithmic trading signal powered by with real market logic to deliver consistent and controlled performance in the Forex market.
Performance & Risk Management:
• Target monthly ROI: 4%–10%
• Max drawdown: below 15%
• Trade frequency: moderate (2–20 trades/week)
• Risk per trade: low to moderate, optimized per environment
Trading Conditions:
• Broker: Global Prime
• Account Type: REAL ECN/STP
• Leverage: 1: 30
• VPS recommended for best signal copy quality
• Minimum capital suggested: $500 or more
USD
USD
USD