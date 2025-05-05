- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURGBP
|75
|NZDCAD
|18
|USDJPY
|12
|EURUSD
|2
|GBPCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|110
|NZDCAD
|14
|USDJPY
|29
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|189
|NZDCAD
|815
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|136
|GBPCAD
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GlobalPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live04
|0.24 × 221
|
AxiTrader-US06-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.29 × 14
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 289
|
Pepperstone-Edge09
|0.41 × 29
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.50 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.59 × 300
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 207
|
ILQAu-A1 Live
|0.69 × 963
|
Tickmill-Live
|0.72 × 69
|
GMT-Server
|0.93 × 684
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 8
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 4
|
TitanFX-03
|1.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|1.14 × 4923
|
EuromarketFX-Live
|1.58 × 38
|
BCS-Real
|1.75 × 12
Welcome to Smart PullBack FX, an advanced algorithmic trading signal powered by with real market logic to deliver consistent and controlled performance in the Forex market.
Performance & Risk Management:
• Target monthly ROI: 4%–10%
• Max drawdown: below 15%
• Trade frequency: moderate (2–20 trades/week)
• Risk per trade: low to moderate, optimized per environment
Trading Conditions:
• Broker: Global Prime
• Account Type: REAL ECN/STP
• Leverage: 1: 30
• VPS recommended for best signal copy quality
• Minimum capital suggested: $500 or more
USD
USD
USD