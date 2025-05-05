Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GlobalPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 Pepperstone-Edge06 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live26 0.14 × 7 ICMarkets-Live04 0.24 × 221 AxiTrader-US06-Live 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.29 × 14 Tickmill-Live04 0.31 × 289 Pepperstone-Edge09 0.41 × 29 TickmillUK-Live03 0.50 × 2 Afterprime-Live AP 0.50 × 4 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.59 × 300 FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd 0.68 × 207 ILQAu-A1 Live 0.69 × 963 Tickmill-Live 0.72 × 69 GMT-Server 0.93 × 684 ICMarkets-Live03 1.00 × 8 Axi-US02-Live 1.00 × 4 TitanFX-03 1.00 × 1 GlobalPrime-Live 1.14 × 4923 EuromarketFX-Live 1.58 × 38 BCS-Real 1.75 × 12 43 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou