Likarno Lidin

Smart PullBack FX

Likarno Lidin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
GlobalPrime-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
75 (69.44%)
Perte trades:
33 (30.56%)
Meilleure transaction:
31.79 USD
Pire transaction:
-17.90 USD
Bénéfice brut:
293.54 USD (16 177 pips)
Perte brute:
-138.13 USD (10 499 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (26.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.90 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
78.97%
Charge de dépôt maximale:
101.27%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.16
Longs trades:
23 (21.30%)
Courts trades:
85 (78.70%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
1.44 USD
Bénéfice moyen:
3.91 USD
Perte moyenne:
-4.19 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-37.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-37.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.89%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
37.39 USD (1.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.76% (37.39 USD)
Par fonds propres:
22.02% (461.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 75
NZDCAD 18
USDJPY 12
EURUSD 2
GBPCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 110
NZDCAD 14
USDJPY 29
EURUSD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 189
NZDCAD 815
USDJPY 4.6K
EURUSD 136
GBPCAD 87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.79 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.64 USD
Perte consécutive maximale: -37.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GlobalPrime-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
0.14 × 7
ICMarkets-Live04
0.24 × 221
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.29 × 14
Tickmill-Live04
0.31 × 289
Pepperstone-Edge09
0.41 × 29
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
Afterprime-Live AP
0.50 × 4
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.59 × 300
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 207
ILQAu-A1 Live
0.69 × 963
Tickmill-Live
0.72 × 69
GMT-Server
0.93 × 684
ICMarkets-Live03
1.00 × 8
Axi-US02-Live
1.00 × 4
TitanFX-03
1.00 × 1
GlobalPrime-Live
1.14 × 4923
EuromarketFX-Live
1.58 × 38
BCS-Real
1.75 × 12
43 plus...
Welcome to Smart PullBack FX, an advanced algorithmic trading signal powered by with real market logic to deliver consistent and controlled performance in the Forex market.

Performance & Risk Management:

Target monthly ROI: 4%–10%

Max drawdown: below 15%

Trade frequency: moderate (2–20 trades/week)

Risk per trade: low to moderate, optimized per environment

Trading Conditions:

Broker: Global Prime

Account Type: REAL ECN/STP

Leverage: 1: 30

VPS recommended for best signal copy quality

Minimum capital suggested: $500 or more


Aucun avis
2025.09.22 16:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 16:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 21:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 03:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
