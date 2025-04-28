SinyallerBölümler
Daniel Moraes Da Silva

UpMountain MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
322
Kârla kapanan işlemler:
208 (64.59%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (35.40%)
En iyi işlem:
17.75 USD
En kötü işlem:
-6.77 USD
Brüt kâr:
320.24 USD (26 327 pips)
Brüt zarar:
-139.64 USD (16 405 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (7.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
78.59%
Maks. mevduat yükü:
17.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.02
Alış işlemleri:
149 (46.27%)
Satış işlemleri:
173 (53.73%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-1.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.78 USD (4)
Aylık büyüme:
3.51%
Yıllık tahmin:
45.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
18.03 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.52% (18.03 USD)
Varlığa göre:
18.83% (216.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 322
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 181
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.75 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.00 × 10
FTMO-Server2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real16
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.05 × 20
Exness-Real29
0.05 × 413
GoMarkets-Real 10
0.07 × 110
26 daha fazla...
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


İnceleme yok
2025.07.15 16:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 01:17
Share of trading days is too low
2025.05.07 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 13:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.28 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.28 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
