Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-Real1 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 ECMarkets-Live05 0.00 × 10 FTMO-Server2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 9 Exness-Real16 0.00 × 1 Longhorn-Real2 0.00 × 3 VantageInternational-Live 16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 2 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.05 × 20 Exness-Real29 0.05 × 413 GoMarkets-Real 10 0.07 × 110 26 daha fazla...