Ka Wai Chiong

MultiEA Copy

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 288 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 513
Kârla kapanan işlemler:
1 812 (72.10%)
Zararla kapanan işlemler:
701 (27.89%)
En iyi işlem:
203.65 USD
En kötü işlem:
-210.46 USD
Brüt kâr:
13 255.73 USD (349 162 pips)
Brüt zarar:
-9 047.82 USD (231 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (87.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.17%
Maks. mevduat yükü:
27.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
139
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
1 277 (50.82%)
Satış işlemleri:
1 236 (49.18%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.67 USD
Ortalama kâr:
7.32 USD
Ortalama zarar:
-12.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 540.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 540.04 USD (14)
Aylık büyüme:
-4.58%
Yıllık tahmin:
-55.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
1 540.04 USD (25.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.83% (1 540.04 USD)
Varlığa göre:
47.60% (4 712.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 380
AUDCAD 324
EURGBP 320
AUDNZD 168
USDCAD 155
EURUSD 148
USDCHF 96
CADJPY 71
NZDJPY 67
EURCAD 66
AUDCHF 65
EURCHF 65
NZDCHF 63
GBPUSD 62
CADCHF 60
AUDJPY 60
AUDUSD 56
GBPCHF 51
GBPCAD 50
GBPJPY 42
NZDUSD 41
EURAUD 36
EURJPY 34
USDJPY 31
CHFJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 612
EURGBP 1.8K
AUDNZD -1.3K
USDCAD -1.6K
EURUSD 736
USDCHF 577
CADJPY 165
NZDJPY 114
EURCAD 213
AUDCHF 89
EURCHF 270
NZDCHF -69
GBPUSD 342
CADCHF 188
AUDJPY 168
AUDUSD 110
GBPCHF 298
GBPCAD 83
GBPJPY -2
NZDUSD 52
EURAUD 29
EURJPY 120
USDJPY 214
CHFJPY -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 33K
AUDCAD 28K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -18K
USDCAD -13K
EURUSD 7.9K
USDCHF 10K
CADJPY 8.6K
NZDJPY -592
EURCAD 6.4K
AUDCHF 1.3K
EURCHF 5.5K
NZDCHF -747
GBPUSD 7.5K
CADCHF 5.1K
AUDJPY 5.1K
AUDUSD 5.1K
GBPCHF 5.9K
GBPCAD 2.3K
GBPJPY -2.3K
NZDUSD 2.6K
EURAUD 66
EURJPY 3.4K
USDJPY 5.7K
CHFJPY -469
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +203.65 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +87.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 540.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 170
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live32
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live20
0.87 × 23
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 12380
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4907
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.