Ka Wai Chiong

MultiEA Copy

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 288 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 502
Bénéfice trades:
1 805 (72.14%)
Perte trades:
697 (27.86%)
Meilleure transaction:
203.65 USD
Pire transaction:
-210.46 USD
Bénéfice brut:
13 169.18 USD (347 703 pips)
Perte brute:
-9 023.16 USD (230 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (87.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
97.17%
Charge de dépôt maximale:
27.29%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
142
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
1 275 (50.96%)
Courts trades:
1 227 (49.04%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.66 USD
Bénéfice moyen:
7.30 USD
Perte moyenne:
-12.95 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 540.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 540.04 USD (14)
Croissance mensuelle:
-4.92%
Prévision annuelle:
-59.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
1 540.04 USD (25.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.83% (1 540.04 USD)
Par fonds propres:
47.60% (4 712.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 380
AUDCAD 322
EURGBP 320
AUDNZD 168
USDCAD 155
EURUSD 148
USDCHF 93
CADJPY 71
NZDJPY 67
AUDCHF 65
EURCHF 65
NZDCHF 63
EURCAD 63
GBPUSD 62
CADCHF 60
AUDJPY 60
AUDUSD 56
GBPCHF 51
GBPCAD 50
GBPJPY 42
NZDUSD 41
EURJPY 34
EURAUD 33
USDJPY 31
CHFJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 610
EURGBP 1.8K
AUDNZD -1.3K
USDCAD -1.6K
EURUSD 736
USDCHF 534
CADJPY 165
NZDJPY 114
AUDCHF 89
EURCHF 270
NZDCHF -69
EURCAD 204
GBPUSD 342
CADCHF 188
AUDJPY 168
AUDUSD 110
GBPCHF 298
GBPCAD 83
GBPJPY -2
NZDUSD 52
EURJPY 120
EURAUD 20
USDJPY 214
CHFJPY -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 33K
AUDCAD 28K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -18K
USDCAD -13K
EURUSD 7.9K
USDCHF 9.9K
CADJPY 8.6K
NZDJPY -592
AUDCHF 1.3K
EURCHF 5.5K
NZDCHF -747
EURCAD 6.3K
GBPUSD 7.5K
CADCHF 5.1K
AUDJPY 5.1K
AUDUSD 5.1K
GBPCHF 5.9K
GBPCAD 2.3K
GBPJPY -2.3K
NZDUSD 2.6K
EURJPY 3.4K
EURAUD -186
USDJPY 5.7K
CHFJPY -469
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +203.65 USD
Pire transaction: -210 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +87.67 USD
Perte consécutive maximale: -1 540.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 170
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live32
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live20
0.87 × 23
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 12380
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4907
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
86 plus...
Aucun avis
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.