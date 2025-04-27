SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MultiEA Copy
Ka Wai Chiong

MultiEA Copy

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 288 USD al mese
crescita dal 2025 75%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 513
Profit Trade:
1 812 (72.10%)
Loss Trade:
701 (27.89%)
Best Trade:
203.65 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
13 255.73 USD (349 162 pips)
Perdita lorda:
-9 047.82 USD (231 541 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (87.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.17%
Massimo carico di deposito:
27.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
139
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
1 277 (50.82%)
Short Trade:
1 236 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
7.32 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 540.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 540.04 USD (14)
Crescita mensile:
-4.58%
Previsione annuale:
-55.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
1 540.04 USD (25.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (1 540.04 USD)
Per equità:
47.60% (4 712.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 380
AUDCAD 324
EURGBP 320
AUDNZD 168
USDCAD 155
EURUSD 148
USDCHF 96
CADJPY 71
NZDJPY 67
EURCAD 66
AUDCHF 65
EURCHF 65
NZDCHF 63
GBPUSD 62
CADCHF 60
AUDJPY 60
AUDUSD 56
GBPCHF 51
GBPCAD 50
GBPJPY 42
NZDUSD 41
EURAUD 36
EURJPY 34
USDJPY 31
CHFJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1K
AUDCAD 612
EURGBP 1.8K
AUDNZD -1.3K
USDCAD -1.6K
EURUSD 736
USDCHF 577
CADJPY 165
NZDJPY 114
EURCAD 213
AUDCHF 89
EURCHF 270
NZDCHF -69
GBPUSD 342
CADCHF 188
AUDJPY 168
AUDUSD 110
GBPCHF 298
GBPCAD 83
GBPJPY -2
NZDUSD 52
EURAUD 29
EURJPY 120
USDJPY 214
CHFJPY -7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 33K
AUDCAD 28K
EURGBP 8.3K
AUDNZD -18K
USDCAD -13K
EURUSD 7.9K
USDCHF 10K
CADJPY 8.6K
NZDJPY -592
EURCAD 6.4K
AUDCHF 1.3K
EURCHF 5.5K
NZDCHF -747
GBPUSD 7.5K
CADCHF 5.1K
AUDJPY 5.1K
AUDUSD 5.1K
GBPCHF 5.9K
GBPCAD 2.3K
GBPJPY -2.3K
NZDUSD 2.6K
EURAUD 66
EURJPY 3.4K
USDJPY 5.7K
CHFJPY -469
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203.65 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +87.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 540.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 170
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live32
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 377
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live20
0.87 × 23
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 12380
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4907
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 13:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MultiEA Copy
288USD al mese
75%
0
0
USD
8.9K
USD
22
100%
2 513
72%
97%
1.46
1.67
USD
48%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.