- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 513
Profit Trade:
1 812 (72.10%)
Loss Trade:
701 (27.89%)
Best Trade:
203.65 USD
Worst Trade:
-210.46 USD
Profitto lordo:
13 255.73 USD (349 162 pips)
Perdita lorda:
-9 047.82 USD (231 541 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (87.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.17%
Massimo carico di deposito:
27.29%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
139
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
1 277 (50.82%)
Short Trade:
1 236 (49.18%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
7.32 USD
Perdita media:
-12.91 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 540.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 540.04 USD (14)
Crescita mensile:
-4.58%
Previsione annuale:
-55.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
1 540.04 USD (25.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (1 540.04 USD)
Per equità:
47.60% (4 712.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|380
|AUDCAD
|324
|EURGBP
|320
|AUDNZD
|168
|USDCAD
|155
|EURUSD
|148
|USDCHF
|96
|CADJPY
|71
|NZDJPY
|67
|EURCAD
|66
|AUDCHF
|65
|EURCHF
|65
|NZDCHF
|63
|GBPUSD
|62
|CADCHF
|60
|AUDJPY
|60
|AUDUSD
|56
|GBPCHF
|51
|GBPCAD
|50
|GBPJPY
|42
|NZDUSD
|41
|EURAUD
|36
|EURJPY
|34
|USDJPY
|31
|CHFJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1K
|AUDCAD
|612
|EURGBP
|1.8K
|AUDNZD
|-1.3K
|USDCAD
|-1.6K
|EURUSD
|736
|USDCHF
|577
|CADJPY
|165
|NZDJPY
|114
|EURCAD
|213
|AUDCHF
|89
|EURCHF
|270
|NZDCHF
|-69
|GBPUSD
|342
|CADCHF
|188
|AUDJPY
|168
|AUDUSD
|110
|GBPCHF
|298
|GBPCAD
|83
|GBPJPY
|-2
|NZDUSD
|52
|EURAUD
|29
|EURJPY
|120
|USDJPY
|214
|CHFJPY
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|33K
|AUDCAD
|28K
|EURGBP
|8.3K
|AUDNZD
|-18K
|USDCAD
|-13K
|EURUSD
|7.9K
|USDCHF
|10K
|CADJPY
|8.6K
|NZDJPY
|-592
|EURCAD
|6.4K
|AUDCHF
|1.3K
|EURCHF
|5.5K
|NZDCHF
|-747
|GBPUSD
|7.5K
|CADCHF
|5.1K
|AUDJPY
|5.1K
|AUDUSD
|5.1K
|GBPCHF
|5.9K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2.3K
|NZDUSD
|2.6K
|EURAUD
|66
|EURJPY
|3.4K
|USDJPY
|5.7K
|CHFJPY
|-469
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203.65 USD
Worst Trade: -210 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +87.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 540.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.61 × 170
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live32
|0.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live18
|0.79 × 377
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live20
|0.87 × 23
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 12380
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 732
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 4907
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
