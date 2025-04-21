- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
15 (46.87%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (53.13%)
En iyi işlem:
164.96 USD
En kötü işlem:
-107.60 USD
Brüt kâr:
1 098.90 USD (858 736 pips)
Brüt zarar:
-1 018.93 USD (453 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (498.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.45%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
73.26 USD
Ortalama zarar:
-59.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-690.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-690.78 USD (8)
Aylık büyüme:
6.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
623.25 USD
Maksimum:
728.10 USD (14.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.25% (728.10 USD)
Varlığa göre:
2.25% (212.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100
|7
|XAGUSD
|6
|XAUUSD
|5
|US500
|5
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|archived
|1
|USDJPY
|1
|XBRUSD
|1
|US30
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100
|130
|XAGUSD
|219
|XAUUSD
|75
|US500
|-237
|BTCUSD
|36
|AUDCAD
|-36
|EURUSD
|-108
|archived
|-31
|USDJPY
|-26
|XBRUSD
|23
|US30
|34
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100
|196K
|XAGUSD
|3.5K
|XAUUSD
|9.9K
|US500
|2.7K
|BTCUSD
|178K
|AUDCAD
|-502
|EURUSD
|-269
|archived
|0
|USDJPY
|-1.9K
|XBRUSD
|117
|US30
|17K
|AUDNZD
|95
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.96 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +498.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -690.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
for enjoy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
23
0%
32
46%
92%
1.07
2.50
USD
USD
13%
1:500