M Ardiyan Nur Izudin

FBS2

M Ardiyan Nur Izudin
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
15 (46.87%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (53.13%)
En iyi işlem:
164.96 USD
En kötü işlem:
-107.60 USD
Brüt kâr:
1 098.90 USD (858 736 pips)
Brüt zarar:
-1 018.93 USD (453 012 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (498.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.01 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.45%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
2.50 USD
Ortalama kâr:
73.26 USD
Ortalama zarar:
-59.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-690.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-690.78 USD (8)
Aylık büyüme:
6.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
623.25 USD
Maksimum:
728.10 USD (14.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.25% (728.10 USD)
Varlığa göre:
2.25% (212.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 7
XAGUSD 6
XAUUSD 5
US500 5
BTCUSD 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
archived 1
USDJPY 1
XBRUSD 1
US30 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 130
XAGUSD 219
XAUUSD 75
US500 -237
BTCUSD 36
AUDCAD -36
EURUSD -108
archived -31
USDJPY -26
XBRUSD 23
US30 34
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 196K
XAGUSD 3.5K
XAUUSD 9.9K
US500 2.7K
BTCUSD 178K
AUDCAD -502
EURUSD -269
archived 0
USDJPY -1.9K
XBRUSD 117
US30 17K
AUDNZD 95
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.96 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +498.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -690.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
YuloTrading-Live
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 1
for enjoy
İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 01:29
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 11.19% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.99% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 13:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 01:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FBS2
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
10K
USD
23
0%
32
46%
92%
1.07
2.50
USD
13%
1:500
