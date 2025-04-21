- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
15 (46.87%)
Loss Trade:
17 (53.13%)
Best Trade:
164.96 USD
Worst Trade:
-107.60 USD
Profitto lordo:
1 098.90 USD (858 736 pips)
Perdita lorda:
-1 018.93 USD (453 012 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (498.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.45%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
73.26 USD
Perdita media:
-59.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-690.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-690.78 USD (8)
Crescita mensile:
6.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
623.25 USD
Massimale:
728.10 USD (14.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.25% (728.10 USD)
Per equità:
2.25% (212.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|7
|XAGUSD
|6
|XAUUSD
|5
|US500
|5
|BTCUSD
|2
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|archived
|1
|USDJPY
|1
|XBRUSD
|1
|US30
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|130
|XAGUSD
|219
|XAUUSD
|75
|US500
|-237
|BTCUSD
|36
|AUDCAD
|-36
|EURUSD
|-108
|archived
|-31
|USDJPY
|-26
|XBRUSD
|23
|US30
|34
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|196K
|XAGUSD
|3.5K
|XAUUSD
|9.9K
|US500
|2.7K
|BTCUSD
|178K
|AUDCAD
|-502
|EURUSD
|-269
|archived
|0
|USDJPY
|-1.9K
|XBRUSD
|117
|US30
|17K
|AUDNZD
|95
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +164.96 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +498.01 USD
Massima perdita consecutiva: -690.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
255 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
for enjoy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
23
0%
32
46%
92%
1.07
2.50
USD
USD
13%
1:500