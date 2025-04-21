SegnaliSezioni
M Ardiyan Nur Izudin

FBS2

M Ardiyan Nur Izudin
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
15 (46.87%)
Loss Trade:
17 (53.13%)
Best Trade:
164.96 USD
Worst Trade:
-107.60 USD
Profitto lordo:
1 098.90 USD (858 736 pips)
Perdita lorda:
-1 018.93 USD (453 012 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (498.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.01 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.45%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
2.50 USD
Profitto medio:
73.26 USD
Perdita media:
-59.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-690.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-690.78 USD (8)
Crescita mensile:
6.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
623.25 USD
Massimale:
728.10 USD (14.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.25% (728.10 USD)
Per equità:
2.25% (212.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 7
XAGUSD 6
XAUUSD 5
US500 5
BTCUSD 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
archived 1
USDJPY 1
XBRUSD 1
US30 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 130
XAGUSD 219
XAUUSD 75
US500 -237
BTCUSD 36
AUDCAD -36
EURUSD -108
archived -31
USDJPY -26
XBRUSD 23
US30 34
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 196K
XAGUSD 3.5K
XAUUSD 9.9K
US500 2.7K
BTCUSD 178K
AUDCAD -502
EURUSD -269
archived 0
USDJPY -1.9K
XBRUSD 117
US30 17K
AUDNZD 95
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.96 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +498.01 USD
Massima perdita consecutiva: -690.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
Exness-Real28
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
YuloTrading-Live
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
Axi-US05-Live
0.00 × 1
255 più
for enjoy
Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 01:29
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 11.19% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.99% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 13:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 01:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.