M Ardiyan Nur Izudin

FBS2

M Ardiyan Nur Izudin
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
15 (46.87%)
Perte trades:
17 (53.13%)
Meilleure transaction:
164.96 USD
Pire transaction:
-107.60 USD
Bénéfice brut:
1 098.90 USD (858 736 pips)
Perte brute:
-1 018.93 USD (453 012 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (498.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.01 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.45%
Charge de dépôt maximale:
1.09%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
32 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
2.50 USD
Bénéfice moyen:
73.26 USD
Perte moyenne:
-59.94 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-690.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-690.78 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
623.25 USD
Maximal:
728.10 USD (14.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.25% (728.10 USD)
Par fonds propres:
2.25% (212.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 7
XAGUSD 6
XAUUSD 5
US500 5
BTCUSD 2
AUDCAD 1
EURUSD 1
archived 1
USDJPY 1
XBRUSD 1
US30 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 130
XAGUSD 219
XAUUSD 75
US500 -237
BTCUSD 36
AUDCAD -36
EURUSD -108
archived -31
USDJPY -26
XBRUSD 23
US30 34
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 196K
XAGUSD 3.5K
XAUUSD 9.9K
US500 2.7K
BTCUSD 178K
AUDCAD -502
EURUSD -269
archived 0
USDJPY -1.9K
XBRUSD 117
US30 17K
AUDNZD 95
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.96 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +498.01 USD
Perte consécutive maximale: -690.78 USD

for enjoy
Aucun avis
2025.09.23 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 03:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 04:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 01:29
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 11.19% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 01:29
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.99% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 05:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 13:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 01:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of growth is too low
