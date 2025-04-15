- Büyüme
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
189 (58.15%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (41.85%)
En iyi işlem:
265.92 USD
En kötü işlem:
-22.77 USD
Brüt kâr:
2 438.73 USD (22 166 pips)
Brüt zarar:
-475.01 USD (21 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (46.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 442.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
82.71%
Maks. mevduat yükü:
60.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.44
Alış işlemleri:
192 (59.08%)
Satış işlemleri:
133 (40.92%)
Kâr faktörü:
5.13
Beklenen getiri:
6.04 USD
Ortalama kâr:
12.90 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-60.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.63 USD (9)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
58.79%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.63 USD (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (112.63 USD)
Varlığa göre:
55.69% (1 712.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|193
|EURGBP
|124
|archived
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|337
|EURGBP
|184
|archived
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.1K
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +265.92 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +46.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
26
97%
325
58%
83%
5.13
6.04
USD
USD
56%
1:500