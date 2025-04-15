SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Twenty Six
Dinar Ari Avianto

Twenty Six

Dinar Ari Avianto
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 65%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
189 (58.15%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (41.85%)
En iyi işlem:
265.92 USD
En kötü işlem:
-22.77 USD
Brüt kâr:
2 438.73 USD (22 166 pips)
Brüt zarar:
-475.01 USD (21 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (46.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 442.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
82.71%
Maks. mevduat yükü:
60.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.44
Alış işlemleri:
192 (59.08%)
Satış işlemleri:
133 (40.92%)
Kâr faktörü:
5.13
Beklenen getiri:
6.04 USD
Ortalama kâr:
12.90 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-60.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.63 USD (9)
Aylık büyüme:
4.63%
Yıllık tahmin:
58.79%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.63 USD (2.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (112.63 USD)
Varlığa göre:
55.69% (1 712.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 193
EURGBP 124
archived 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 337
EURGBP 184
archived 1.4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.1K
EURGBP 1.5K
archived 0
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +265.92 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +46.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
GKFX-Live-5
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
270 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 02:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Twenty Six
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
4.1K
USD
26
97%
325
58%
83%
5.13
6.04
USD
56%
1:500
