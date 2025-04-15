- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
189 (58.15%)
Loss Trade:
136 (41.85%)
Best Trade:
265.92 USD
Worst Trade:
-22.77 USD
Profitto lordo:
2 438.73 USD (22 166 pips)
Perdita lorda:
-475.01 USD (21 802 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (46.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 442.28 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
82.71%
Massimo carico di deposito:
60.80%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.44
Long Trade:
192 (59.08%)
Short Trade:
133 (40.92%)
Fattore di profitto:
5.13
Profitto previsto:
6.04 USD
Profitto medio:
12.90 USD
Perdita media:
-3.49 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-60.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.63 USD (9)
Crescita mensile:
4.85%
Previsione annuale:
58.79%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.63 USD (2.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.41% (112.63 USD)
Per equità:
55.69% (1 712.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|193
|EURGBP
|124
|archived
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|337
|EURGBP
|184
|archived
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.1K
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.92 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +46.44 USD
Massima perdita consecutiva: -60.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
