SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Twenty Six
Dinar Ari Avianto

Twenty Six

Dinar Ari Avianto
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
FBS-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
189 (58.15%)
Perte trades:
136 (41.85%)
Meilleure transaction:
265.92 USD
Pire transaction:
-22.77 USD
Bénéfice brut:
2 438.73 USD (22 166 pips)
Perte brute:
-475.01 USD (21 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (46.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 442.28 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
82.71%
Charge de dépôt maximale:
60.80%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.44
Longs trades:
192 (59.08%)
Courts trades:
133 (40.92%)
Facteur de profit:
5.13
Rendement attendu:
6.04 USD
Bénéfice moyen:
12.90 USD
Perte moyenne:
-3.49 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-60.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.63 USD (9)
Croissance mensuelle:
5.18%
Prévision annuelle:
62.85%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.63 USD (2.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.41% (112.63 USD)
Par fonds propres:
55.69% (1 712.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 193
EURGBP 124
archived 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 337
EURGBP 184
archived 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.1K
EURGBP 1.5K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +265.92 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +46.44 USD
Perte consécutive maximale: -60.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
GKFX-Live-5
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
270 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 02:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.22 23:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.15 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Twenty Six
30 USD par mois
65%
0
0
USD
4.1K
USD
26
97%
325
58%
83%
5.13
6.04
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.