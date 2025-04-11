SinyallerBölümler
Gyunay Sali

Forex Trend Hunter

Gyunay Sali
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
35 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (38.60%)
En iyi işlem:
35.23 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
248.61 USD (17 303 pips)
Brüt zarar:
-143.12 USD (10 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
55.27%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
7.10 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.42 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.94 USD
Maksimum:
28.42 USD (4.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (28.42 USD)
Varlığa göre:
23.56% (151.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.23 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 8870
ICMarketsSC-Live16
0.77 × 319
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.88 × 16
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 689
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 13
RoboForex-ECN
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3156
43 daha fazla...
Forex Trend Hunter official live signal account!

Forex Trend Hutner MT4 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94570

Forex Trend Hutner MT5 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94571

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 07:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 14:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 11:36
No swaps are charged
2025.04.30 11:36
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex Trend Hunter
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
674
USD
29
100%
57
61%
55%
1.73
1.85
USD
24%
1:500
