İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
35 (61.40%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (38.60%)
En iyi işlem:
35.23 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
248.61 USD (17 303 pips)
Brüt zarar:
-143.12 USD (10 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (33.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.10 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
55.27%
Maks. mevduat yükü:
2.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
31 (54.39%)
Satış işlemleri:
26 (45.61%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
7.10 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.42 USD (2)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
23.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.94 USD
Maksimum:
28.42 USD (4.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.72% (28.42 USD)
Varlığa göre:
23.56% (151.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|105
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.23 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 8870
|
ICMarketsSC-Live16
|0.77 × 319
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.88 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 689
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 3156
Forex Trend Hunter official live signal account!
Forex Trend Hutner MT4 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94570
Forex Trend Hutner MT5 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94571
İnceleme yok
