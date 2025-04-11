Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 2 ICMarketsEU-Live17 0.50 × 2 FXOpen-ECN Live Server 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live18 0.54 × 13 Exness-Real17 0.64 × 22 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live23 0.73 × 8870 ICMarketsSC-Live16 0.77 × 319 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live04 0.88 × 16 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live26 0.92 × 689 ICMarketsSC-Live05 1.00 × 13 RoboForex-ECN 1.00 × 5 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 3156 43 daha fazla...