Gyunay Sali

Forex Trend Hunter

Gyunay Sali
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
35 (61.40%)
Loss Trade:
22 (38.60%)
Best Trade:
35.23 USD
Worst Trade:
-23.92 USD
Profitto lordo:
248.61 USD (17 303 pips)
Perdita lorda:
-143.12 USD (10 585 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
55.27%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
31 (54.39%)
Short Trade:
26 (45.61%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
7.10 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.42 USD (2)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
28.42 USD (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (28.42 USD)
Per equità:
23.56% (151.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.23 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.54 USD
Massima perdita consecutiva: -17.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 8870
ICMarketsSC-Live16
0.77 × 319
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.88 × 16
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 689
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 13
RoboForex-ECN
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3156
43 più
Forex Trend Hunter official live signal account!

Forex Trend Hutner MT4 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94570

Forex Trend Hutner MT5 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94571

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.