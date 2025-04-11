- Crescita
Trade:
57
Profit Trade:
35 (61.40%)
Loss Trade:
22 (38.60%)
Best Trade:
35.23 USD
Worst Trade:
-23.92 USD
Profitto lordo:
248.61 USD (17 303 pips)
Perdita lorda:
-143.12 USD (10 585 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (33.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.10 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
55.27%
Massimo carico di deposito:
2.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
31 (54.39%)
Short Trade:
26 (45.61%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
7.10 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.42 USD (2)
Crescita mensile:
1.92%
Previsione annuale:
23.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.94 USD
Massimale:
28.42 USD (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.72% (28.42 USD)
Per equità:
23.56% (151.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|105
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.23 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.54 USD
Massima perdita consecutiva: -17.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 8870
|
ICMarketsSC-Live16
|0.77 × 319
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.88 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 689
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 3156
Forex Trend Hunter official live signal account!
Forex Trend Hutner MT4 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94570
Forex Trend Hutner MT5 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94571
Non ci sono recensioni
