Gyunay Sali

Forex Trend Hunter

Gyunay Sali
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
35 (61.40%)
Perte trades:
22 (38.60%)
Meilleure transaction:
35.23 USD
Pire transaction:
-23.92 USD
Bénéfice brut:
248.61 USD (17 303 pips)
Perte brute:
-143.12 USD (10 585 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (33.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.10 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
55.27%
Charge de dépôt maximale:
2.83%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.71
Longs trades:
31 (54.39%)
Courts trades:
26 (45.61%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
7.10 USD
Perte moyenne:
-6.51 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.92%
Prévision annuelle:
23.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.94 USD
Maximal:
28.42 USD (4.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.72% (28.42 USD)
Par fonds propres:
23.56% (151.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.23 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +33.54 USD
Perte consécutive maximale: -17.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 8870
ICMarketsSC-Live16
0.77 × 319
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.88 × 16
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 689
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 13
RoboForex-ECN
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 3156
43 plus...
Forex Trend Hunter official live signal account!

Forex Trend Hutner MT4 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94570

Forex Trend Hutner MT5 version product page: https://www.mql5.com/en/market/product/94571

Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 14:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 07:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 14:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 11:36
No swaps are charged
2025.04.30 11:36
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
