Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 6 VantageInternational-Live 14 0.00 × 4 FusionMarkets-Demo 0.93 × 27 ICMarketsSC-Live06 0.97 × 111 E8Funding-Demo 1.00 × 4 VantageInternational-Demo 1.33 × 12 VantageInternational-Live 11 1.71 × 7 RadexMarkets-Real 6 6.88 × 8 RoboForex-ProCent-2 9.01 × 71