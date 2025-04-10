SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wong Chun Man Exam Live Signal 1
Chun Man Wong

Wong Chun Man Exam Live Signal 1

Chun Man Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -94%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
319 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (25.99%)
En iyi işlem:
18.72 USD
En kötü işlem:
-47.23 USD
Brüt kâr:
630.41 USD (35 990 pips)
Brüt zarar:
-1 311.52 USD (77 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (39.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.24 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
397.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
364 (84.45%)
Satış işlemleri:
67 (15.55%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-1.58 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-11.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-512.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.55 USD (33)
Aylık büyüme:
27.19%
Yıllık tahmin:
329.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
905.62 USD
Maksimum:
1 109.38 USD (92.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.43% (1 109.38 USD)
Varlığa göre:
91.56% (489.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 106
GBPUSD 89
EURUSD 68
AUDUSD 52
AUDNZD 23
NZDUSD 21
AUDCHF 19
USDCHF 10
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURCHF 8
EURGBP 7
CADCHF 5
USDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY -385
GBPUSD 146
EURUSD -166
AUDUSD -164
AUDNZD -85
NZDUSD -79
AUDCHF 28
USDCHF 19
NZDCAD -2
CADJPY 9
EURCHF 15
EURGBP 8
CADCHF 1
USDJPY -44
EURJPY 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY -19K
GBPUSD 5.5K
EURUSD -7.5K
AUDUSD -7.8K
AUDNZD -9K
NZDUSD -3.9K
AUDCHF 2.2K
USDCHF 1.4K
NZDCAD -1.4K
CADJPY 1.4K
EURCHF 960
EURGBP 1K
CADCHF 383
USDJPY -6.3K
EURJPY 1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.72 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +39.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -512.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.93 × 27
ICMarketsSC-Live06
0.97 × 111
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
1.33 × 12
VantageInternational-Live 11
1.71 × 7
RadexMarkets-Real 6
6.88 × 8
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 71
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
blackbox
İnceleme yok
2025.10.03 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 13:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 10:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 13:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wong Chun Man Exam Live Signal 1
Ayda 30 USD
-94%
0
0
USD
945
USD
27
100%
431
74%
100%
0.48
-1.58
USD
96%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.