- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
431
Kârla kapanan işlemler:
319 (74.01%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (25.99%)
En iyi işlem:
18.72 USD
En kötü işlem:
-47.23 USD
Brüt kâr:
630.41 USD (35 990 pips)
Brüt zarar:
-1 311.52 USD (77 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (39.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.24 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
397.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
364 (84.45%)
Satış işlemleri:
67 (15.55%)
Kâr faktörü:
0.48
Beklenen getiri:
-1.58 USD
Ortalama kâr:
1.98 USD
Ortalama zarar:
-11.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-512.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.55 USD (33)
Aylık büyüme:
27.19%
Yıllık tahmin:
329.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
905.62 USD
Maksimum:
1 109.38 USD (92.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.43% (1 109.38 USD)
Varlığa göre:
91.56% (489.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|106
|GBPUSD
|89
|EURUSD
|68
|AUDUSD
|52
|AUDNZD
|23
|NZDUSD
|21
|AUDCHF
|19
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|CADCHF
|5
|USDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|-385
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|-166
|AUDUSD
|-164
|AUDNZD
|-85
|NZDUSD
|-79
|AUDCHF
|28
|USDCHF
|19
|NZDCAD
|-2
|CADJPY
|9
|EURCHF
|15
|EURGBP
|8
|CADCHF
|1
|USDJPY
|-44
|EURJPY
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|-19K
|GBPUSD
|5.5K
|EURUSD
|-7.5K
|AUDUSD
|-7.8K
|AUDNZD
|-9K
|NZDUSD
|-3.9K
|AUDCHF
|2.2K
|USDCHF
|1.4K
|NZDCAD
|-1.4K
|CADJPY
|1.4K
|EURCHF
|960
|EURGBP
|1K
|CADCHF
|383
|USDJPY
|-6.3K
|EURJPY
|1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.72 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +39.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -512.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 27
|
ICMarketsSC-Live06
|0.97 × 111
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.33 × 12
|
VantageInternational-Live 11
|1.71 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|6.88 × 8
|
RoboForex-ProCent-2
|9.01 × 71
blackbox
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-94%
0
0
USD
USD
945
USD
USD
27
100%
431
74%
100%
0.48
-1.58
USD
USD
96%
1:500