Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17 0.00 × 6 VantageInternational-Live 14 0.00 × 4 FusionMarkets-Demo 0.93 × 27 ICMarketsSC-Live06 0.97 × 111 E8Funding-Demo 1.00 × 4 VantageInternational-Demo 1.33 × 12 VantageInternational-Live 11 1.71 × 7 RadexMarkets-Real 6 6.88 × 8 RoboForex-ProCent-2 9.01 × 71