SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wong Chun Man Exam Live Signal 1
Chun Man Wong

Wong Chun Man Exam Live Signal 1

Chun Man Wong
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -94%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
431
Bénéfice trades:
319 (74.01%)
Perte trades:
112 (25.99%)
Meilleure transaction:
18.72 USD
Pire transaction:
-47.23 USD
Bénéfice brut:
630.41 USD (35 990 pips)
Perte brute:
-1 311.52 USD (77 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (39.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.24 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
397.76%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
364 (84.45%)
Courts trades:
67 (15.55%)
Facteur de profit:
0.48
Rendement attendu:
-1.58 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-11.71 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-512.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-512.55 USD (33)
Croissance mensuelle:
27.19%
Prévision annuelle:
329.95%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
905.62 USD
Maximal:
1 109.38 USD (92.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.43% (1 109.38 USD)
Par fonds propres:
91.56% (489.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 106
GBPUSD 89
EURUSD 68
AUDUSD 52
AUDNZD 23
NZDUSD 21
AUDCHF 19
USDCHF 10
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURCHF 8
EURGBP 7
CADCHF 5
USDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY -385
GBPUSD 146
EURUSD -166
AUDUSD -164
AUDNZD -85
NZDUSD -79
AUDCHF 28
USDCHF 19
NZDCAD -2
CADJPY 9
EURCHF 15
EURGBP 8
CADCHF 1
USDJPY -44
EURJPY 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY -19K
GBPUSD 5.5K
EURUSD -7.5K
AUDUSD -7.8K
AUDNZD -9K
NZDUSD -3.9K
AUDCHF 2.2K
USDCHF 1.4K
NZDCAD -1.4K
CADJPY 1.4K
EURCHF 960
EURGBP 1K
CADCHF 383
USDJPY -6.3K
EURJPY 1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.72 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +39.65 USD
Perte consécutive maximale: -512.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.93 × 27
ICMarketsSC-Live06
0.97 × 111
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
1.33 × 12
VantageInternational-Live 11
1.71 × 7
RadexMarkets-Real 6
6.88 × 8
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 71
blackbox
Aucun avis
2025.10.03 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 13:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 10:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 13:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
